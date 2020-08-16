人夫偷吃連跟3女開房間！喊：名字忘了…護理師正宮求離反遭爆「曖昧6男」

▲新北人妻指控老公與多名女子開房間求離婚，卻遭丈夫反指「曖昧6男」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北一名人妻指控，丈夫在婚姻存續期間與多名女子搞婚外情，在LINE中也承認與3名女子開房間，但名字都忘了，決定提出離婚告訴。對此，人夫拿出妻子與他人的牽手照反指，妻子與6名男子關係匪淺。法院審理後，認為兩人的感情已經到了無法挽回的地步，判准離婚，2名兒女則各判給父母照顧，可上訴。

人妻主張，與丈夫婚後育有一對兒女，結婚初期夫妻相處還算和睦，但丈夫卻多次與多名身分不詳的女子交往過密，丈夫也坦承有通姦，始終不知悔改，直到她提起離婚訴訟前，還與其他女子有親密往來，讓她苦不堪言。

人妻表示，婚前她任職醫美診所護理師，為了專心照顧家庭、給子女更好的學習環境，她產後就回任診所擔任店長一職，平日孩子都由父母協助照顧，直到2018年12月間，她已無力負荷，這才向丈夫商討離婚一事，雖然丈夫同意離婚但遲遲沒有討論孩子監護權，甚至還乾脆搬回高雄居住，謊稱她的家屬要對他不利，期間只用LINE溝通，不願意北上懇談，人妻只好提出離婚訴訟，請求法院將孩子的監護權判給她。

▲人夫LINE自爆與3女開房間，但這3人的姓名都忘了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

對此，人夫辯稱自己沒有外遇，與妻子的婚姻狀況時好時壞，2人經常因為孩子教養、家庭生活費等因素爭吵不休，讓他感到痛苦不堪，LINE中的對話是妻子刻意設計的，自己只是為了安撫妻子歇斯底里的情緒，才會回答妻子想要聽的話，且自己回高雄是為避免遭妻子、岳父的家暴，他強調自己在婚姻中善盡人夫、人父的責任。

人夫反過來指控，妻子在婚姻存續期間跟6名男子互動頻繁、親密，還有當街擁抱、挽手、入住飯店等異常舉動，嚴重破壞夫妻間的婚姻基礎，也請求法院判決離婚，另外，他也爭取孩子的監護權，表示平常都是他照顧、哄睡孩子，且新冠肺炎疫情期間，妻子在沒有告知他的情況下帶2個孩子出遊日本，希望法院能將孩子判給他。

新北地方法院勘驗雙方對話發現，人妻曾詢問丈夫，「你跟哪幾個上過床啊？幾次呢？」、「你有送過她們禮物？」、「去開房間？」，人夫則回，「三個。名字忘了。桃園一個的三次，另一個一次，新北的一次」、「只有開房間。沒送禮物」，人妻也曾傳訊埋怨丈夫，「從第一胎懷孕5 個月開始，你就不斷的欺騙、外遇，一次又一次，還帶小孩和外面女人見面，都生兩個小孩，不願早一點接小孩而說謊。和外面女人在約會快活時，有想過我和小孩嗎？」不採信人夫的說詞。

法院查看人夫提出妻子與他人的牽手照，則指出但就照片雖然無法確定人妻有與他人通姦，但人妻已婚身分卻與異性牽手同行、狀似親暱，已明顯逾越一般男女的分際，對婚姻造成重大傷害，另外，就人夫提出的證明也無法認定人妻有家暴。審酌雙方夫妻情感已經蕩然無存，判准離婚，至於2個孩子則是分別判給爸爸和媽媽。全案仍可上訴。

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