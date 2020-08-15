約克夏找不到路回家...愛心女照顧整夜送回　飼主冷回：以後請掃晶片

▲約克夏大半夜還在找家，愛心女心疼帶牠回家照顧一整夜po文協尋。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化H女14日凌晨外出買消夜，在路上看到1隻全身咖啡金的約克夏(嘟嘟)獨自在馬路上，脖子還有條熊貓特徵牽繩，焦急的在找回家的路，讓她看得好心疼，就怕有個閃失，還緊跟在牠身邊走了1小時找不到家，只能帶牠回家照顧，並po文在網路協尋，隔天飼主看到卻冷回「以後撿到狗，請掃晶片」，引來網友議論。

H女在臉書po文，「有人遺失狗？」，地點就在曉陽路與民族路口，但因為是凌晨看到牠，也無法找到動物醫院掃晶片，H女也說，這隻嘟嘟很乖巧，也不會亂吠，當下只有張著2顆水靈靈大眼不停的望著她，看到這副景象，「心都糾結了」，想想自己養毛小孩都10多年了，有一次走失了，還到處張貼尋愛狗啟事，整天在外面找，每天吃不下飯睡不著覺，就盼著牠平安歸來。

▲約克夏大半夜還在找家，愛心女心疼帶牠回家照顧一整夜。

看到這隻迷路的嘟嘟大半夜還在路上，不停的這邊聞聞、那邊嗅嗅，焦急的在找回家的路，H女怕牠被車子撞拉著牽繩緊跟在牠後面不停的走，就這樣走了大約有1個小時，看牠找家找到真的累了，就帶牠回家照顧，還在網路社群po文協尋。

有眼尖的網友一看，這不就是前幾天在彰美路與自強路口那隻約克夏，網友也留言說，「牠一周已經走失2次了」，飼主到底在幹嘛，後來H女從網友的貼文中找到飼主，主動聯繫。

H女後來將約克夏平安送到飼主身邊，才知道牠名叫嘟嘟，但飼主剛開始還沒感謝愛心的H女照顧一整夜，卻被冷回「為何po文」、「以後撿到狗，請掃晶片」，「掃晶片就能找到我」、「每家動物醫院都可以掃晶片早上9點營業」、「我只是教教你而已」，到最後才說「還是要謝謝你 感恩」。

彰化縣動物防疫所長董孟治對此指出，飼主若不牽繩放任寵物出入公共區域，依據動保法規處3千元到1萬5千元不等的罰則，若放任毛小孩出入有任何傷害，飼主也將以刑法《過失傷害》論處。

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