竹北「明晚10點送肉粽」路線曝光！在地人氣炸洗版：是在跟風嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳以昇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

流傳在彰化鹿港的「送肉粽」送煞傳統習俗，近年來傳到新竹及台中等地。竹北一名女網友今發文提醒，東興路二段明（17）日晚間10點起，將進行1個半小時的出煞法會，消息一出引爆鄉親怒火，紛紛留言喊罵「新竹人最近越來越無聊，越來越自私，只想到自己，不顧他人」、「現在是跟風嗎」。

女網友今在臉書社團「新竹大小事」po出公告，上面寫著109年8月17日，晚間10點至11點半，將於新竹縣竹北市東興路二段367-1號沿369巷的巷口出煞，「請鄰近住戶及民眾緊閉家中門窗，並務必進行迴避，以免沖煞！」

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最後，上面也進一步說明出煞路線，表示將會從369巷巷口出發，沿120縣道（東興路）往六家方向，接台一線南下上68快速道路，至南寮港口附近送煞完成法會。

▲出煞法會公告。（圖／翻攝自新竹人大小事）

po文一出，引爆在地人怒火，「這個真的很煩，明明之前沒有的現在硬要用」、「怪力亂神，整天在那邊製造社會恐慌」、「假鬼假怪」、「新竹名產-送煞」、「拜託不要污染南寮的魚，牠們都已經長不大了」。

最後，原po也無奈表示，「我只是想說告訴大家而已，因為我下班會經過，重點還在我家路口開始送。」