高市補選重要因素是韓國瑜　人渣文本：李眉蓁陳其邁高得票率是「被激出來的」

▲國民黨李眉蓁和民進黨陳其邁，高市補選得票率均高於預期，周偉航指重要因素都是韓國瑜。（圖／實習記者方敬攝、記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄市長補選周六（15日）結束，李眉蓁雖大輸陳其邁，但仍拿下近25萬票、約25％得票率，遠勝選前民調。對此，時代力量黨代表、輔大教授周偉航在臉書粉專分析，主要是韓國瑜的貢獻和刺激，讓李眉蓁能多得近5萬票，也讓陳其邁得票能高於民調預估的61萬至63萬票。

周偉航多年來以「人渣文本」為筆名發表著作及文章，並有粉專「特急件小周的人渣文本」。他在粉專上針對高市長補選列舉3點分析，表示李眉蓁選前民調一度只有約20萬張票，但最終拿下近25萬票，「現在多出這三五萬票，主要還是韓國瑜的貢獻。李眉蓁連左營都開不好看。」

▲韓國瑜遭罷免下台後，選前之夜替李眉蓁站台。（圖／實習記者方敬攝）

2018年高市長選舉和韓國瑜對壘敗下陣來的陳其邁，此次得票率雖未達到當年的票數，但周偉航指出，選前最後幾天估算得票率原為61萬到63萬，「的確是有再往上面衝了一點點，可能是被韓國瑜激出來的。」

相較國、民兩黨合計近92萬張票，以台北市長柯文哲為首的民眾黨推出的候選人 ─ 吳益政，其德瞟數比各黨估票都還低。周偉航則說，「民眾黨各種戰術戰略都需要檢討了。」