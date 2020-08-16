李登輝追思會場今結束開放　總統府：逾4萬3千人到場致哀

▲李登輝追思會現場今天結束對外開放。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

政治中心／台北報導

故總統李登輝緬懷追思會場今天下午5時止正式結束，總統府16日傍晚表示，自1日開放民眾致意長達兩週以來，總計有4萬3067人到場致哀。李前總統女兒李安妮、女婿賴國洲也在下午4時過後再次來到台北賓館，做最後獻花致意並細細觀看留言牆上民眾寫給父親的話。

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，總統府8月1日起在台北賓館設置緬懷追思會場，今天是開放民眾追思的最後一天，不少民眾都趕在下午5時結束前的倒數時刻，前來向李前總統致哀。根據總統府統計，今天最後一天，入場人數高達3889人，是開放至今當日進場人數最多的一天。

根據總統府統計，自8月1日至16日於臺北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」，長達兩周多的時間內，總計有4萬3067人前往追思。唯一遺憾的插曲是日前發生李前總統肖像遭異議人士潑紅漆，這兩天會場特別加強進場安檢，並在部分關卡加派警力進駐。

▲李登輝追思會場新增進場安檢。（圖／記者張榮恩攝）

總統府指出，追思會場在下午5時結束開放後，由總統府副秘書長李俊俋率總統府工作人員、志工及維安人員，列隊向李前總統行禮獻花致意，相關單位才開始撤場。

李前總統女兒李安妮、女婿賴國洲也在下午4時過後再次來到台北賓館，做最後致意並細細觀看留言牆上民眾寫給父親的話。總統府表示，李前總統的家屬下午特別前往會場，向全體工作人員表達感謝。

▲李安妮（最前方身穿藍衣者）下午再度前往李登輝追思會現場。（圖／記者莊喬迪攝）

總統府並指出，預計8月19日再度召開治喪大員會議，包括追思告別禮拜及奉安儀式等後續治喪事宜之規劃，總統府工作小組將在治喪大員會議後，再行對外說明。