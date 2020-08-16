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玩轉海青節/捨香港赴榕城讀大學 港青：物價、生活壓力小很多

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▲▼2020海青節。（圖／記者任以芳攝）

▲2020福州海青節廣邀兩岸三地青年參加，方餘安（左）、岑靜（右）為港青。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導 

第八屆海峽青年節·兩岸青年「雲加油」暨第四屆兩岸大學生領袖營活動登場，除了來自兩岸青年互相激盪創意，還有少數來自香港青年也參與其中，並且在福州生活、讀書三年。就讀福州師範大學準大四生方餘安接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「從小就在香港生活，大學想去其他地方看一下，選擇來福州就讀，光是物價方面也比香港實在。」

長相清秀的方餘安是地道香港人，當初想要來大陸念書主要原因，就是希望為自己人生留下不同記憶。 方餘安說，「不想說一直呆在香港，大學就去其他地方，看一下這個世界，重點是父母都非常支持。」加上香港大學很難考，透過台港澳的身份考大陸大學，勝算多一點，大二以前的課業也沒有很大壓力。

▲▼2020海青節。（圖／記者任以芳攝）

▲港青方餘安（第一排右一）和福州師範大學同學練舞。（（圖／受訪者提供，同下）

初來福州生活印象？方餘安分享「從香港過來這邊之後是輕鬆多了！家庭方面爸爸媽媽沒有在身邊管自己，感覺自由，物價方面也比香港實在。」同學之間相處非常愉快，明年畢業後也打算留在福建工作，比較舒服自在。

談到這次參加海青節印象，方餘安表示「之前也有參加過兩岸三地的活動，暑大家難得一起日夜相處，產生很濃厚的感情，哪怕結束後也會有一個情義。」誰知道會不會成為你人生中很重要的夥伴，所以就是相遇就是一個緣分，也非常支持這樣活動。

▼港青方餘安大學生活多采多姿。

▲▼2020海青節。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2020海青節。（圖／記者任以芳攝）

▲港青岑靜（右）主持福州師範大學迎新活動。

方餘安同校好友岑靜也是港青代表之一，父親是香港人，母親是四川人，從小對大陸並不陌生。談到這次參加海青節印象，岑靜說「對於台灣朋友印象超級非常好，尤其是女孩子講話好溫柔，不管是男生女生也會經常說謝謝、對不起，真的非常有禮貌。

至於為何當初想來大陸念書，不留在香港？岑靜表示，「主要就是父母也希望我回來發展，香港壓力太大了，不希望我們年輕一輩跟他們一樣，緊繃的活在那邊。」

▲▼ 港青海青節。（圖／記者任以芳攝）

▲港青岑靜希望畢業後留在大陸發展。

岑靜進一步分享，「父母覺得大陸這邊無論是就業環境，生活各方面比較舒適，並且市場和機會更大。」未來在福州畢業後，岑靜也想留在大陸創業，假設不當老師的話，可能就會往電商那方面發展，她覺得大陸互聯網空間大，加上香港積極發展大灣區，未來機會無限。

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