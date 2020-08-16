玩轉海青節/12億人付錢她說了算！ 支付寶「聲優」現身..觀眾暴動：美翻

▲大陸支付寶到帳聲優，台青展妍。（圖／翻攝2020年福州海青節現場）

記者任以芳／福州報導



2020海峽青年（福州）雲上峰會15日在海峽國際會展中心舉行，有別以往，這次採取線上線下串連方式舉行。現場還特地揭秘大陸支付寶到帳聲優真面目，原來是來自台灣的漂亮女台青，當本尊視頻一出場，立刻刷亮所有人眼睛，直呼「人美、聲音好聽」。

本屆峰會有三個篇章。其中，第二篇章，逆行的「擺渡人」，邀請範姜峰、楊品驊、許朝欽、吳政言、展妍等台青「擺渡人」通過vlog視頻和現場分享的方式，帶觀眾深入故宮、阿里巴巴、網購一姐薇婭工作室及福州、平潭等台青關注的網紅打卡點和台胞台企業登陸的「第一家園」，了解大陸不同面向的產業發展。其中，阿里巴巴擺渡人展延登場時，讓人印象極為深刻。

▲漂亮台青展妍是阿里巴巴學霸員工。（圖／翻攝2020年福州海青節現場）

目前是阿里巴巴台青員工展妍是「支付寶語音到帳XXX元」的聲優，全球12億人賣東西付錢都得聽她的。展延分享，「當時公司尋覓聲優女主角，覺得她聲音不錯，結果一試就上順利教下這份工作。」影片裡也介紹她錄製過程，必須從最小數字錄到帳金額，非常辛苦。

漂亮的展延不只聲音好聽還是女學霸，台灣交通大學碩士畢業後，2014暑假成功通過阿里巴巴港台高校的校招，從300多位候選人中脫穎而出，成為被錄取的20位實習生中的一位，兩年後展妍研究生畢業，順利進入了螞蟻金服，參與設計支付寶的衍生產品。

▲台青楊品驊訪問大陸超級網紅故宮前院長站單霽翔。（圖／海峽衛視提供）

另一位擺渡人是來自北京台青楊品驊，身兼台灣少數民族歌手，開音樂餐飲酒吧，成立自己的文化藝術團和台灣少數民族工藝品牌集成平台「原朝」。身為斜槓青年代表，楊品驊負責介紹世界知名景點故宮，還訪問超級網紅故宮前院長站單霽翔。

楊品驊接受《ETtoday新聞雲》記者也分享，「當大家知道大陸的故宮文創非常火爆的時候，卻不知道背後的推手是誰，就由我們做文化的角度訪問前院長走進老北京和故宮。並且感覺從小課本學習歷史、文化活生生在眼前。」這幾年大陸發展非常快速，感受也很深，希望能把這感動傳回台灣。

採訪前院長單霽翔還發生一個插曲，楊品驊說「單院長說他做心理測試很年輕，然我就跟他講說，院長是不是因為對比故宮600歲以後就是年輕，他說對啊。百歲誰都年輕，每個人都在經歷這個故宮的歷史當中是一個存在，但是永遠都要去虛心學習，這是他給了我一個想法。」單院長也提示我一句話，每一個少數民族在整個中華領域裡面，我們都是受到尊重，應該去重視自己過去的歷史，同時也要放膽去追尋未來，給我很大信心。

▲台青阿樂直擊大陸網購女王薇婭一日工作。（圖／翻攝2020年福州海青節現場）

在電商領域這一塊，由台灣青年阿樂獨家直擊大陸網購一姐薇婭位於上海的工作室。交流過程中，薇婭透過視頻方式和兩岸青年分享，「十分鼓勵台灣朋友來做直播很有優勢，也可以讓大陸朋友更了解海岸對面的人文產業，可以更加促進雙邊交流。」

▲直播帶貨女王薇婭「極度嚴選」商品。（圖／海峽衛視提供）

外界也很好奇，直播帶貨女王薇婭如何在三小時內，賣出十幾億人民幣業績？台青阿樂特地跟拍薇婭和團隊工作情況。首先，必須嚴選商品，每天都有廠商上門拜託女王直播帶貨。薇婭表示「所有商品都要經過測試，才會送到工作室。」一定要有品質保證，讓消費者安心，這就是一種信任。透過分享模式，也讓兩岸青年對於大陸直播帶貨有更清楚的認識。

活動另一個重點，第三篇章「當打之年」--後疫情時代兩岸青年的責任與擔當，邀請金燦榮、王文、王曉笛等兩岸專家和青年代表，通過連線對話形式，參與雲峰會主旨論壇環節，就「後疫情時代兩岸青年在中國經濟發展中的責任與擔當」主題進行思想對話和交流。