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玩轉海青節雲上峰會開幕！ 兩岸青年10萬人「線上會友」

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▲▼2020年海青節。（圖／記者任以芳攝）

▲海青節採取線上視訊，一共有六個分會場，十萬兩岸青年連線參與。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導 

2020海峽青年（福州）雲上峰會15日在海峽國際會展中心舉行，採用線上線下雲端串連，以福州為主會場，在台北、昆山、武漢等地設立六個分會場，兩岸青年超過10萬多人一起參與「雲上峰會」。

本屆海青節由大陸中共福建省委副書記、省人民政府代省長王寧致辭並宣佈第八屆海峽青年節集中活動正式啓動，福州市長尤猛軍、全國台企聯會長李政宏在現場致辭。另外，國台辦主任劉結一、全國青聯主席汪鴻雁在北京分會場以視頻連線參與活動並致辭。台灣方面有國民黨前主席洪秀柱、台灣嘉賓連勝文通過錄製視頻與兩岸民眾交流。

▲▼大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者任以芳攝）

劉結一在北京連線致詞時，對於照顧台灣青年政策、指出「近年來，有關部門和省市，積極出台政策措施，搭建平台，我們深入落實31條，26條等惠台利民政策主措。」有關高校擴大台生招生規模，有關企業為台生提供更多實習就業崗位，海峽兩岸青年就業創業基地和示範點建設不斷加強，未來在大陸高校就讀的台灣青年，向他們提供「獎學金、復學金和就業輔導。」

《ETtoday新聞雲》記者訪問李政宏表示，「海青節已經成為了國台辦，還有全國青年一個非常重要的活動，在後疫情時代能夠堅持舉辦了7年，能夠繼續持續不斷的辦下去呢，兩岸青年交流真的不能中斷。我們甚至也可以對接工商企業，打開台灣年輕朋友們的視野，提供給他們更多的平台跟資源，來深耕發展。」

▲▼2020年海青節。（圖／記者任以芳攝）

▲2020年海青節以音樂故事方式講述兩岸青年抗疫故事。（圖／記者任以芳攝）

本次活動兩岸青年代表近500人參加主會場活動，受到疫情影響，來參加活動都是已經回大陸的生活、工作的各地台青。本屆峰會共設置了三個篇章。第一篇章，疫情下的兩岸共情故事，邀請創作抗疫原創歌曲《陪你等天晴》的高雄台青歌手宋彤、武漢台青導演薛穎穜、福州台青咖啡師郭屹凡、廈門台青醫生黃馨瑩和北京台青投疫社區志願者陳文成以音樂故事方式講述兩岸青年抗疫故事。

▲▼2020年海青節。（圖／記者任以芳攝）

▲福州台青咖啡師郭屹凡。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣的咖啡師郭屹凡，目前在福州開咖啡店已經第四個年頭，下半年還要再開新分店。疫情期間，他免費送醫護員喝咖啡傳為佳話，郭屹凡接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也表示，「我的咖啡店就開在醫院附近，很多醫生都是我老客人，當時看到他們在電視上非常累，我無法提供口罩防護服給他們，乾脆提供咖啡提提神。」這個溫馨小舉動，讓他們收到也挺開心。▲▼2020年海青節。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2020年海青節。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門長庚醫院呼吸與危重症醫學科主任黃馨瑩。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣苗栗的台青醫生黃馨瑩，目前是廈門長庚醫院呼吸與危重症醫學科主任。早期大學主修臨床醫學系、碩士主修呼吸內科都在山東濟南大學完成學業，2008年至今在廈門長庚醫院工作。疫情期間站擔任24小時的發熱排查工作，責相關病毒感染肺炎的隔離病區的建設。

黃馨瑩接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「我們跟我的同事們一直堅守著我們這個崗位，家人不會很擔心反而一直給我支持。後來真的碰到武漢來的病患，還好不是新冠肺炎患者。」疫情期間，也有分享大陸追蹤病史經驗給台灣高雄長庚醫院，雙方交流也取得很好心得成果。

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