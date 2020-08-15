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重走「科舉路」穿越時空！　她福州探尋文化深度：原來我們那麼像

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▲▼ 徐以昕。（圖／受訪者提供）

▲團隊一行人到清代福州四大書院之一「鼇峰書院」。（圖／受訪者提供）

記者蔡儀潔／台北報導

穿漢服、行古禮......一行台灣年輕人在福州海青節上，仿佛穿梭時空與古人對話。徐以昕作為當時逢甲大學的帶隊老師，對這5天的行程仍保有深刻印象，那是一個炎熱的夏季，台灣和大陸年輕人一起交流，相近卻又不同的文化在對撞、融合，「很棒的機會，來看看才能消除偏見。」

2019年7月，福州迎來了盛夏，第七屆海峽青年節在這驕陽似火的天氣中，拉開了新的序幕。徐以昕帶領15名逢甲大學的學生，坐上前往福州的飛機，當中有一半人是第一次到大陸，濃濃的期待感在他們心中升起，還帶有些許的好奇，對岸是不是所聽聞的那樣。

▲▼ 徐以昕。（圖／受訪者提供）

▲在寺廟參拜。（圖／受訪者提供）

徐以昕和學生們參加的是「重走科舉路」系列研習營，循著清代先賢的腳步，體驗一場穿梭古今的文化之旅。當中最讓徐以昕印象深刻的，是其中一個早上，他們到當地寺廟參拜，還收到贈與的小粽子、帶有寓意的茶包等，那時她覺得，兩岸文化其實很相近，追根究底還是「同根同源」。

▲▼ 徐以昕。（圖／受訪者提供）

▲夜訪閩江給徐以昕留下深刻印象。（圖／受訪者提供）

除此之外，團隊一行人還到清代福州四大書院之一「鼇峰書院」，大家穿上藍色的漢服，坐在古色古香的書桌前，共讀《朱子家訓》，之後去體驗了DIY油紙傘等，這些經歷讓徐以昕至今想起都覺得很有趣，感慨待得時間太短，「當時在一個文創園區，我有跟裡面工作的台灣人聊天，現在也有不少年輕人想來大陸工作或實習，這樣短期的活動剛好可以讓他們去實際瞭解，對岸到底是什麼樣子。」

▲▼ 徐以昕。（圖／受訪者提供）

▲ 徐以昕及團員們一起製作油紙傘。（圖／受訪者提供）

「我不知道未來兩岸關係會怎樣，但這個機會真的很難得」，徐以昕表示，自己當時讀大學時，沒有這麼多類似活動可以參與，其實只要離開熟悉的地方，都是增長見聞的機會，有些人會有疑慮或想得太敏感，但沒有必要，親眼親身來感受才會消除偏見，所以很鼓勵台灣年輕學生參加，特別是中文系、歷史系的學生，可以來重走科舉路，對歷史文化也會有更深的體悟。

▼徐以昕拿著油紙傘拍照 。（圖／受訪者提供）

▲▼海青節 。（圖／受訪者提供）

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