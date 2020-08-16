玩轉海青節/ 兩岸青年「雲加油」激盪創意！ 台青超Q「雙熊」畫出隔離心情

▲第八屆海峽青年節·兩岸青年「雲加油」暨第四屆兩岸大學生領袖營活動。（圖/福州網龍網絡公司提供）

記者任以芳／北京報導

第八屆海峽青年節·兩岸青年「雲加油」暨第四屆兩岸大學生領袖營活動於15日熱鬧登場，10名來自兩岸的「雲加油」發起人發布兩岸青年「雲加油」的3項活動，其中，台青插畫師梁紘銘設計的小黑熊＆小熊貓熊可愛插畫，讓觀眾印象深刻。

「雲加油」活動由福建省海峽兩岸高校交流促進會、網龍網絡公司和台灣中華青年發展聯合會共同舉辦，兩岸優秀大學生代表、網龍網絡公司青年職工、就業台青，一共上百人透過線上線下方式共同參與。10名來自兩岸的「雲加油」發起人現場發佈了兩岸青年「雲加油」的3項活動——兩岸宿舍音樂節、兩岸青春故事電台及兩岸原創口罩設計，並倡議更多兩岸青年共同參與、積極交流。

▲台青插畫師梁紘銘設計的小黑熊＆大貓熊可愛插畫。（圖／記者任以芳攝）

其中，兩岸原創口罩設計活動受到注目，發起人之一台青梁紘銘從台北藝術大學畢業後，轉戰考上北京清華大學視覺傳達系，今年因為疫情回學校領證書，必須在飯店隔離，意外激盪出創作靈感，畫出代表台灣青年的小黑熊和代表大陸青年的小熊貓。

▲台青插畫師梁紘銘。（圖／記者任以芳攝）

分享自己西進生活，台青梁紘銘接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「到清華之後，最大的收穫，認識的人、看到的眼界是不一樣的。北京清華都是學霸狀元，可敬的競爭對手，所以我必須要找出自己的亮點、特色。」做藝術做設計的，就是要跟別人與眾不同。未來，拿到畢業證書後，還是希望繼續留在大陸工作，可能會去廈門先闖闖看。

▲福州台商網龍網路公司副總裁陳長杰。（圖／記者任以芳攝）

目前，許多大陸許多互聯網企業非常喜歡，來自台灣工業設計或視覺傳達方面的人才。談到未來招材目標，這次活動主辦方之一福州台商網龍網路公司副總裁陳長杰接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「目前我們公司有30多位，我們也享受福建省政府、福州市政府帶給企業的政策，幫助引進台灣的人才，1/3以上在我們的中高層。」

疫情暫時衝擊兩岸來往，陳長杰發現，「應徵的人還是很多，畢竟想來的人不會受到影響，加上大陸各城市大打人才爭奪戰，每一個城市都有好的政策。」建議想來大陸闖蕩的台青自己也要做功課，或是協尋相關單位，對應出最適合自己工作專長的政策城市。

▲2020海青節「雲加油」三項活動持續開展2個月，推進兩岸青年交流。（圖／記者任以芳攝）

透過「雲加油」活動與三項活動一同發佈的還有抖音、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube五大參與平台的「攜手同心 青春加油」話題專區，後續，兩岸青年可圍繞不同主題，自主錄制小視頻後上傳至各平台的話題專區， 三項活動也將持續開展2個月，進一步擴大影響力，成為推進兩岸青年交流交往。