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小心荷包！林口交流道錄影取締新增2點　重點告發「闖紅燈」、「路口停滯」

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▲▼國道1號林口交流道時常有車輛停滯路口或闖紅燈，警方已設置科技執法錄影取締，呼籲勿停滯黃網線（紅色區塊） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲國道1號林口交流道時常有車輛停滯路口或闖紅燈，警方已設置科技執法錄影取締。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

國道1號林口交流道（文化一路和八德路口）位於新北市林口區、桃園市龜山區交界，是往來的重要幹道，但車流量龐大，許多汽機車停滯路口，時常造成交通壅塞，2019年先在南下41A出口試辦錄影取締，2020年新增2個點，占用路口黃網線停等，罰600元至5400元，希望用路人堅守路口淨空。

▲▼國道1號林口交流道時常有車輛停滯路口或闖紅燈，警方已設置科技執法錄影取締，呼籲勿停滯黃網線（紅色區塊） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，2019年在新北市林口區41A南下出口設置錄影科技執法，成效相當好，闖紅燈、未保持路口淨空狀況明顯改善，2020年7月15日更在41B南下出口及文化北路與八德路口等2個地點執行錄影取締， 1個多月來整體違規狀況較科技執法實施前下降約6成。

路口保持淨空後往返林口、龜山的機車也可以直接通行，不需穿梭於車陣中，增加機車族的行車安全。不過仍發現有部分貪快的車輛強行通過路口，滯留於網狀線上，警方表示會逐一檢視違規資料，如違規事實明確，都會依規定舉發，也提醒駕駛人看見銜接路段已無儲車空間，或是號誌即將變換時應暫停於路口前方，不應強行通過占用路口，影響其他行向車流通行，形成惡性循環。

▼警方已設置科技執法錄影取締，呼籲勿停滯黃網線（紅色區塊） 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼國道1號林口交流道時常有車輛停滯路口或闖紅燈，警方已設置科技執法錄影取締，呼籲勿停滯黃網線（紅色區塊） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

相關設置情形已在新北市交大網站上公告並在現場設置警告牌面，路口也劃設黃網線，提醒駕駛依號誌及標誌（線）行駛及勿占用路口停等，違者將依道路交通管理處罰條例第48條、第53條及第58條，處新臺幣600元至5400元罰鍰。

另外桃園市政府也將在41A北上入口、龜山區復興一路與文化一路口建置科技執法設備，如此一來，桃園、新北市攜手改善林口交流道交通，將會有感地改善上下班時間交通打結的問題。

警方也提醒機車族，林口、龜山地區是大型車輛頻繁通行的路線，大型車有視野死角及內輪差較大，騎乘機車時務必要保持適當的安全間隔，也不要搶快在車縫中穿梭行駛，也將會針對占用機車專用道違規加強取締，保障機車族的用路權益。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼國道1號林口交流道時常有車輛停滯路口或闖紅燈，警方已設置科技執法錄影取締，呼籲勿停滯黃網線（紅色區塊） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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