醬油膏調色！創意媽繪出「老樹鄉村水墨畫」　網讚：比賽會得冠

▲謝小姐創意發想，畫出水墨油膏畫。（圖／Facebook「毛毛毛起來」粉絲專業授權引用）

記者施怡妏／綜合報導

高手在民間！一名台北媽媽之前看到「小學生早餐社團」在舉辦油膏畫活動，於是用醬油膏畫出一幅水墨畫。只見白色的盤子當做底，用醬油畫出大樹，還有幾間小房子，最後在底部放上肉片當做土，她將整個過程拍成縮時放在臉書上，網友們紛紛大讚，「媽媽太有才！」

原PO謝小姐在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，在超市買了醬油膏，發現松露醬油顏色夠濃，於是靈機一動加上竹炭粉，來個「水墨油膏畫」。謝小姐向《ETtoday》記者表示，會有這樣的想法，是因為臉書社團「家有小學生之早餐吃什麼」剛好舉辦油膏畫活動，才有這樣的創意發想。

影片中，謝小姐用醬油搭配竹炭粉調出五種顏色，白色的盤子當做背景，用畫筆一筆一畫的繪圖，運用深淺的顏色畫出大樹，再搭配幾間小房子，看起來古色古香。謝小姐表示，「以前是美教系的緣故，高中大學都有接觸水墨也喜歡水墨，就靈機一動可以用油膏來做成水墨的感覺，疊上去跟加竹炭粉又是另一個層次」。

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此外她也有經營個人粉絲專業「毛毛毛起來」，常常會PO出創意料理，也大方分享食譜以及料理步驟， 「因為一股熱情， 毛起來為孩子做早餐」，餐點多半是童趣可愛風格，讓小朋友看到食物有愉悅的心情，也可以吃得健康。

毛毛早餐～今天哥哥小五期末考要考社會，考完就輕鬆了啦！社會這次要考的內容有憲法耶！老天兒，阿芬蔬食早餐食錄有做過武功秘笈，我有～～「中華民國憲法」！通通吃下去，憲法考試內容通通歐趴過關啦！ #中華民國憲法厚蛋壽司 （甜菜根麵皮） #氣炸豬排時蔬 #芒果藍莓 #鮮奶 海苔雕刻教學連結： https://youtu.be/XTK4IcuZRc0 由毛毛毛起來發佈於 2020年7月2日 星期四

毛毛早餐～來喲！今天社團玩小丸子連線，小孩子結業式，開趴咯！昨天看 Can Wang 流星雨幫小孩做的零食背包太可愛了，我也隨便ㄍㄡˊㄍㄡˊ欸，明天小孩就棒尬了，一起開心啦！！！！！妹妹開趴零食包一起放上來，瞧她神氣的勒！ #小丸子番茄本丸 #肉丸子時蔬 #藍莓覆盆莓 #鮮奶 由毛毛毛起來發佈於 2020年7月13日 星期一

網友們看到畫作後，大讚PO的創意，「真是藝術家」、「吃飯也是一門藝術呢」、「醬油達人來著」、「太強大了，這比賽會得冠」、「明年幫我畫春聯」、「現在媽媽除了拼廚藝 、烘培、現在又來畫功，媽媽真的很忙餒」、「好厲害！現代家長也太難當」、「如果是小孩，大人大概又是：不要玩食物」、「絕對美術系無誤」。

►本文獲得原作者授權。