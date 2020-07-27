好市多採購！萌弟拿清單「獲得驚喜彩蛋」　大票常客認證：孩子最期待了

▲弟弟拿到兔兔清單後非常開心。（圖／呂小豆授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日帶著妻小逛好市多，林林總總買了2千多塊錢，後來清點貨物時，點貨員看見萌弟，順手在清單上畫了可愛的圖案，讓他們瞬間被療癒，不少熟客家長看完，紛紛大讚這個貼心舉動，直呼孩子們最期待的就是這個了。

網友呂小豆昨在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他帶著老婆和兒子到好市多大順店採購，裡面人山人海，工作人員更是忙得不可開交，當時收銀員姐姐見兒子拿著會員卡，不斷做出給她的動作，不禁笑誇「弟弟好可愛！」

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▲店員們真的很有才。（圖／呂小豆授權引用）

最後在清點貨物時，點貨員看到弟弟拿著清單，便順手畫了一隻可愛的兔兔，老爸看在眼裡不由得感動，「突然覺得好暖心，雖然沒買到自己要的東西，但還是好開心，謝謝你們，辛苦囉！」

po文引起熱烈回響，許多常客笑回，「中壢店有帶小孩的幾乎都會畫，還常常看到不同圖案」、「高雄中華店的~我有帶孩子去他們都會畫圖給孩子們，兩個孩子一人一張，謝謝他們」、「嘉義店都畫棒棒糖」、「只要是小孩子拿單，大部分幾乎都會畫圖，還因為這樣子，每次結帳都要拆兩張單，兩兄妹就不會吵架了」、「我遇到畫哆啦A夢的！畫超快」、「女兒最期待的就是這個，每次都滿心期待畫的是什麼」。