中衛口罩超難搶！她「在這」買到秒殺款驚喜炸　2包入手：沒事多逛就對了

▲原PO在全聯找到深丹寧中衛口罩。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在各大通路紛紛開賣口罩，但購物平台上的中衛口罩依然被搶到大缺貨，尤其是帥氣又好看的「深丹寧」幾乎被秒殺，沒想到有人竟然在「全聯」挖到寶！一名女網友臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，只見她拿著2包中衛口罩，興奮表示「是傳說中網路秒殺的深丹寧本人無誤！」直笑說沒事多逛全聯就對了。

這位女網友貼出照片，文中掩藏不住興奮語氣，「登愣～～是傳說中網路秒殺的深丹寧本人無誤！」並用hashtag分享自己心中的OS「#其實不只深丹寧只要是特殊色都神龍不見尾」、「#沒事多逛全聯就對了」、「#衝著中衛的品質買啦」、「#一包3入39且用且珍惜」。

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▲有網友也是無意見看到，結果隔天要買就沒了，讓原PO笑回「真的不要專程去，這樣比較好買到。」（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

原PO也在留言處透露，她本來是想說肯定沒有，「我想說買生活用品，順便問問看（店員）有沒有！」就真的被她問到，而且口罩不是放在結帳櫃台，而是在一般商品陳列架上，「我是在後面一般架上發現它的蹤影。」她也誇讚中衛，「好像還有另一個牛仔風的，我覺得也好特別！中衛算厲害，有辦法把口罩變成另一種穿搭風格！」

看到貼文後，許多人忍不住大呼羨慕，「好Lucky」、「這顏色真的超級好看！在疫情爆發前買過一次後就再也沒買到了」、「款式跟包裝很適合收藏」、「跑好幾家都沒看到，版主好幸運」、「丹寧色為百年時尚好喜歡」、「別人的全聯都不會讓人失望。」

不過也有網友認為，這樣單買的價格貴好多，寧願繼續買「阿中的口罩」，「一個13$，盒裝划算」、「一盒50／300（片／元），這3／39貴啊」、「大家盡量買，反正我不會買超過5元的口罩」、「藥局繼續買好了，滿貴的」、「我實名制加減買就好」、「一片……13（元）～，我會選擇讓它繼續留在那，我安靜的離開」、「我還是跟阿中買好了。」