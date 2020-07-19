掏三倍券「想換妳貞操」嚇死妹子！全聯大叔下秒再拉嗓門　神轉折網笑炸

▲原PO遇到全聯大叔要用三倍券換她的「真鈔」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

行政院推出三倍券，許多人都想把券發揮到最大效益，但這麼光明正大地「做交易」差點嚇壞她。一名女網友日前在臉書《我愛全聯-好物老實説》發文，說她逛全聯時遇到一位大叔，對方開口就要用三倍券換原PO的「貞操」，讓她瞬間驚嚇，也覺得很尷尬。結果下一秒真相曝光，神轉折讓網友笑炸。

這位女網友文中表示，她進全聯時遇到一位大叔「說要用三倍券換我的『貞操』」，當下一聽到這句話，原PO真的「嚇鼠了（嚇死了）」，只能尷尬的看著對方、不知所措。

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沒想到，大叔接著拉開嗓門，指著她的紙鈔，再一次強調，要用三倍券換她的「真鈔」，才發現還好是誤會一場，讓她笑喊「母湯喔！」女網友接著也問網友，「想知道大家三倍券想在全聯買什麽？」並說她趕快買了她最愛的果醋，和男友要喝的東西，然後「速速告退全聯」。

看到貼文後，其他網友紛紛笑噴，「大叔，安捏母湯啦」、「樓主有守住嗎 XD」、「妳也可以拿消費券換他的」、「還好妳沒有巴蕊欸」、「還好是虛驚一場」、「還好妳沒有『巴蕊』」、「害我笑出聲來」、「同意啦哪次不同意，三千換兩千看他要不要」、「三倍券也可以換『珍鯧』。」