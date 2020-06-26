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2020嘉義市購物節單筆消費600抽汽車　住宿再送600元嘉遊金

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▲不能去日本就來臺灣小京都 好康特選嘉義市! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠攜手嘉義飾旅宿業者歡迎全台民眾來嘉旅遊參加購物節活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020嘉義市購物節正式開跑，除了中央推出的振興三倍券、安心旅遊補助，嘉義市政府再加碼祭出「單筆消費600抽汽車」以及「來嘉住宿送600嘉遊金」的2項好康，市長黃敏惠購物節活動開跑記者會中表示，全台特選好康就在嘉義市。

▲不能去日本就來臺灣小京都 好康特選嘉義市! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲購物節活動上網參加抽獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉市府購物節為了鼓勵消費加碼推出2項好康。第一項好康，只要在嘉義市不限任何店家單筆消費滿600元取得發票，於購物節LINE官方帳號登錄發票資訊，就能抽Toyota汽車、Gogoro電動機車等三百多項大禮。第二項好康，只要入住嘉義市購物節特約旅館專案房型，就能拿到600元嘉遊金，300元住宿嘉遊金現抵住宿費，另外三張100元購物嘉遊金可認明張貼「2020嘉義市購物節」識別貼紙之特約店家，折抵消費，歡迎大家來看日環食，深度旅遊就在嘉義市。

▲不能去日本就來臺灣小京都 好康特選嘉義市! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

建設處表示，嘉義市購物節2大好康包括市區內所有店家，不論是食衣住行的消費，只要憑發票，通通可參加抽獎。部分飯店搭配中央安心旅遊補助及中央振興券幾乎可以零元入住，旅客選擇專案房型還可再收600元嘉遊金。「花費少少、好康多多」，是防疫旅遊的首選城市。

因受新冠疫情影響，本來國人國外旅遊首選的日本，大都無法成行，嘉義市推出購物節2大好康專案，加上著名遊遊景點，充滿日式風情的檜意森活村及製材所，要讓國內旅客「一秒到日本」。安排兩天一夜小旅行，選擇嘉義市購物節特約旅館並訂購專案房型，入住時就能「多」拿到600元嘉遊金，認明店家張貼「2020嘉義市購物節特約店家」識別貼紙，都可以折抵消費，比起前往其他縣市旅遊，更是多出一筆額外的購物津貼。▲不能去日本就來臺灣小京都 好康特選嘉義市! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市單筆發票滿600元即可於官方Line@登錄抽獎，總價值超過百萬的贈品，最大獎可獲得Toyota Vios 汽車一部，還有Gogoro、iPhone 11 Pro等多達300多項好禮。活動期間自6月21日起至8月31日止。
 

▲不能去日本就來臺灣小京都 好康特選嘉義市! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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關鍵字：

嘉義市購物節嘉遊金

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