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嘉檢攜手市府共推材料送驗透明化　端正工程品質及倫理

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▲材料實驗室大解密～嘉檢與市府共推材料送驗透明化措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉檢與市府共推材料送驗透明化措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地方檢察署超前佈署，協助嘉義市政府推動工程品質及工程倫理不遺餘力，由檢察長繆卓然、主任檢察官郭志明等人帶隊，前往嘉義大學參訪由財團法人全國認證基金會(TAF)認證合格的水工與材料試驗場，透過實地參觀混凝土圓柱試體抗壓強度試驗、鋼筋抗拉強度及鋼筋抗灣試驗等運作情形，瞭解每一個試驗流程可能的風險及因應之道。

▲材料實驗室大解密～嘉檢與市府共推材料送驗透明化措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲檢察長繆卓然、主任檢察官郭志明等人參訪由財團法人全國認證基金會(TAF)認證合格的水工與材料試驗場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為防堵公共工程偷工減料風險之發生，嘉義市政府特別透過簽署合作意向書及辦理工作坊等方式，挹注檢、廉雙重監督力量，規劃安排嘉義地檢署、市府政風處及工務處相關人員45人餘，參訪位於嘉義大學的水工與材料試驗場，由試驗場主任陳清田、土木與水資源工程系副教授周良勳、理工學院土木防災研究中心主任吳振賢共同接待。

陳清田提到水工與材料試驗場於民國69年成立，在土木材料試驗領域耕耘40年，除配合政府經濟建設，提供工程材料試驗委託服務，也提供各公民營單位、個人等工程相關問題的諮詢服務。而實驗室近年來更投入大量經費與設備建構實驗室材料試驗之全程攝影系統及試驗報告連續編碼等透明化措施，確保試驗過程與試驗報告之公正性及客觀性與試驗結果的可靠性。

▲材料實驗室大解密～嘉檢與市府共推材料送驗透明化措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

繆卓然檢察長特別強調，公共工程品質之良窳直接影響民眾對政府施政品質觀感，尤其地方民生工程，更與民眾生活息息相關，但公共工程經常因涉及採購流程、履約爭議及驗收是否確實等法律專業問題，使得工程人員擔心除了業務繁重更可能因為一個輕忽即可能誤觸法網。

為讓工程人員都能安心任事，嘉義地檢署特別配合嘉義市政府「推動工程倫理與廉能治理實施計畫」，無論業界、政府機關或司法界都需要具備工程倫理的專業工程人員，鼓勵大家培養更積極向上的學習精神與態度，從求學階段就建立正確法律觀念，讓土木學子從不同角度認識自己未來的從業環境，避免誤觸職場地雷。

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