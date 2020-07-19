嘉市府嚴格抽驗管線挖掘工程　提升管線挖掘回填路面品質

▲隨機選取鑽心取樣點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義市管線事業單位挖掘原有路面後之平坦度及道路品質，減少管線施工復舊品質參差不齊，工務處與政風處7月共計抽查6處管線單位道路挖掘申請案件，藉此提升管線挖掘回填路面品質。

嘉義市政府委託民間具有TAF認證之合格實驗室協助抽驗各管線單位道路挖掘申請案件，抽驗項目包括瀝青厚度、瀝青壓實度及路面平整度。本月14日工務處長郭拱源及政風處長葉鴻銘親自領軍，進行挖掘管線之現地品質查核，選定荖藤宅、蘭州四街、林森東路等路段進行抽查，其中實地稽核台電公司3處、中華電信1處、自來水公司2處，總計抽查6處管挖線路。

▲林森東路段監督鑽心取樣過程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

工務處處長郭拱源表示，各管線事業單位進行管線施工後，路面修復品質不能馬虎，特別與政風處攜手合作管挖抽驗工作外，今年度亦規劃推動道路挖掘即時影像監控系統，即時觀看現場施工影像畫面，如果有未依規定施工或有待加強改善的部份，要求現場立即處理，藉由科技輔助全民督工，讓市民有安全用路環境。

▲現場取樣後立即於試體簽名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

政風處處長葉鴻銘也提到，我們不只要求路況平整，更要求瀝青混凝土品質符合規定，透過建立每月抽驗的監督機制，且力行隨機選取抽樣點及現場取樣後立即於試體簽名之預防性措施，共同為工程品質把關。

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