裁罰台青赴陸任社區主任助理 劉結一：民進黨當局無理打壓

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日前台人赴陸擔任社區主任助理裁罰案，台北高等行政法院6日判決內政部敗訴，陸委會指出「對判決結果表示遺憾，全力支持內政部依法上訴。」對此，大陸國台辦主任劉結一今（15日）參加2020海峽青年（福州）雲上峰會遠端致辭時表示，「在大陸擔任社區主任助理的台灣青年，遭到民進黨當局的無理打壓和所謂觸法，這些行徑嚴重損害廣大台胞、台青的切身利益。」

談到在大陸擔任社區主任助理的台灣青年可能遭裁罰事件，劉結一指出，「以他們的才華參與社區規劃，為社區服務，創建更加美好的社區，卻遭到民進黨當局的無理打壓和所謂觸法，這些行徑嚴重損害廣大台胞、台青的切身利益。」希望廣大台灣青年胸懷民族大義，為兩岸關係克服阻力、戰勝邪惡、向前發展作出貢獻，並表示我們將繼續為青年台胞來大陸發展提供有力支持。

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

回顧整起事件，去年有台青在福建省廈門區海滄區擔任社區主任助理，遭認定違法。《ETtoday新聞雲》記者實際像涉台人士了解，該社區主任工作屬於約聘形制，並非外界認定的大陸公職，工作內容主要服務台商、台青。但內政部依《兩岸人民關係條例》33條第2項規定開罰33人，各處新台幣10萬元罰緩，事後有30人提起訴願，惟遭行政法院全數駁回，當事人不服，提起行政訴訟，最後，高等行政法院判決內政部敗訴。

對此，內政部表示遺憾，面對大陸各種拉攏國人的統戰作為，政府始終秉持依法行政立場，維護台灣安全，將依法提出上訴。陸委會也強調，本案相關當事人擔任陸方政治性機關(構)、團體的職務，業為判決所肯認。惟判決忽視中共招聘國人參與基層治理工作，設定「認同九二共識」的政治前提，強加政治信仰，威逼政治認同，製造交流陷阱，利誘違法職務，營造統戰樣板，對國家安全及社會安定所造成的負面影響，至為遺憾。