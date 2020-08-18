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長江5號洪水入庫流量估「7萬立方公尺／秒」　三峽大壩迎今年最大洪峰

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▲▼三峽大壩。（圖／CFP）

▲三峽大壩預計第5號洪峰將迎來每秒7萬立方公尺的高入庫量。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

長江上游四川、重慶豪雨持續，多處洪水成災，長江水利委員會水文局周一（17日）發布，第5號洪水已在四川一帶形成，預計三峽水壩最大入庫量將高達每秒7萬立方公尺，比第4號洪水每秒6.2萬立方公尺高，成為今年汛期最大入庫流量。

綜合陸媒報導。長江上游一帶連日強降雨，四川、重慶的洪災情快可透過長江水位判斷；長江水利委員會指出17日下午2點，慶市中心寸灘觀測站紀錄到的長江流量，高達每秒5.01萬立方公尺。預測19日凌晨，通過寸灘的洪峰水位，將高於堤防安全的「保證水位」達3至4公尺。

長江水利委員會，上游岷江、沱江、嘉陵江等支流近期暴雨規模大且廣，釀成超警戒洪水；涪江則是洪水超過保證水位；嘉陵江水位暴漲，該地洪峰過境後，陝西省漢中市略陽縣主城區被淹，緊急撤離累計超過2.86萬人，包括城區撤離1.05萬人。

沱江洪峰於當日下午4點通過四川省資中縣，但此前水位早已高過堤防，導致歸德鎮一半以上面積被淹，影響水、電供應，全鎮約半數3000多人也被官方緊急撤離。其他如威遠縣等地區，也面臨人員撤離、經濟損失等情況。

四川省16日宣布，省府緊急加派4個工作組前往眉山、雅安、成都、廣元等市的災區，指導救災工作，使全省的救災工作組一口氣增至6個。16日前，四川省政府已向最先發生洪災的綿陽、德陽兩市各派遣一個工作組。

由於今年第4號洪水剛走，不過2、3天時間內，5號洪水即大軍壓境，時間太短且風高量大，長江水利委員會已對四川、重慶、湖北等省市水利部門發布緊急通知，要求從水雨情監測預報、預防工作等方面加強實施，以面對來勢洶洶的洪峰。

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