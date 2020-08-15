「邁邁」當選高雄市長　黃偉哲宣布：南高屏區域聯合治理聯盟要成立了！

▲台南市長黃偉哲祝賀陳其邁當選高雄市長，之前所承諾台南、高雄、屏東區域聯合治理聯盟就要成立了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市長補選15日登場，由民進黨候選人、前行政院副院長陳其邁以67萬1804票當選，台南市長黃偉哲除祝賀外，並指出認識的陳其邁的努力下終於贏了，之前所承諾台南、高雄、屏東區域聯合治理聯盟就要成立了。

台南市長黃偉哲指出，高雄開票已經結束了，「很高興第一點高雄終於有一位新的市長在產生，第二點我們感謝陳其邁的努力，因為「邁邁」終於贏了，第三點我們台南、高雄、屏東，我們選前所承諾的區域聯合治理聯盟，我們就要成立了，希望跟邁邁市長還有個安安縣長一起合作，那最後還能夠把嘉義縣長翁章梁一起加入，成立嘉、南、高、屏區域聯合治理平台，相信這點一定是對南部很有幫助，也希望小英總統的大南方大發展計畫，在陳其邁當選之後，我們攜手並進，共進共榮。」

據了解，在韓國瑜於2020年6月6日被罷免後，8月15日進行高雄市長補選。民進黨推出陳其邁再戰高雄，國民黨則是李眉蓁，以及由台北市長柯文哲領軍的民眾黨吳益政，總選舉人數為230萬1597人，有效票數95萬9242人，無效票數3584人，投票率41.83％，為歷屆高雄市長選舉中，投票率最低的一次選舉。

►新垣結衣最愛的保養品特價了