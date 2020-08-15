平鎮警分局新科技執法系統上路　噪音、超速一機搞定同時取締

▲平鎮警分局本月初引進新科技「噪音自動偵測照相系統」，透過科技執法加強取締噪音與超速車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮警分局為有效防制高噪音車輛妨害安寧，除結合桃園市政府環保局與中壢監理站執行聯合稽查外，本月起啟用「噪音自動偵測照相系統」，透過科技執法加強取締噪音與超速車輛，防制高噪音車輛擾亂社區安寧，維護民眾居家品質。

平鎮警分局交通組組長劉邦誠指出，這套「噪音自動偵測照相系統」可自動偵測行駛中汽機車噪音分貝值，若有超過系統設定值，就會自動拍照蒐證，並將相關資料函文給環保局通知車主驗車，違規超標者將依違反噪音管制法第13條舉發，並責令限期改善。

▲平鎮警分局本月初引進新科技「噪音自動偵測照相系統」，員警透過科技執法可加強取締噪音與超速等違規車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，這套系統除能夠取締高噪音車輛外，也結合雷達移動式測速系統，讓執勤員警在取締噪音車輛也能兼顧取締違規超速，平鎮警方針對轄內易有超速違規路段，以不定點、不定時方式執行環、監、警聯合稽查外，更將使用這套執法系統，加強執法強度，以期有效改善民眾居住安寧。

平鎮警分局呼籲，如行車速度超過最高時速者，可處1千2百元以上2千4百元以下罰鍰，行車速度超過規定之最高時數60公里以上者（嚴重超速），將處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，吊扣車輛牌照3個月；另外，車輛噪音超過標準也將依違反噪音管制法第13條規定處1千8百元以上3千6百元以下之罰鍰，請各汽機車駕駛遵守規定行駛、不要心存僥倖。

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