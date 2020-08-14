醉男動粗扯破警制服還爆粗口　醒來超後悔...判拘70天緩刑2年

▲桃園市馮姓男子去年12月間在桃園市龍潭區某卡拉0K店消費，酒後與其他客人肢體衝突，還對員警以粗話連續辱罵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市馮姓男子去年12月間在龍潭區某家卡拉OK店與客人發生肢體衝突，警方處理時，馮男先對3名員警作勢欲攻擊，徒手將員警制服扯破，甚至連續以「我X你媽X」等粗俗字眼連續辱罵執勤員警，被依妨害公務罪現行犯逮捕偵辦，馮酒醒後悔不當初；桃園地院法官審結依妨害公務、公然侮辱罪簡易判決判處馮男拘役50天、30天，應執行70天，緩刑2年，緩刑期間需在判決日期確定6月內接受法治教育課程1場次，本案還可上訴。

檢警調查，馮姓男子在去年12月7日晚間在龍潭區某家卡拉OK店消費後與他人發生肢體衝突，龍潭警分局員警到場處理時，馮男先以身體逼近3名執勤員警，再徒手推擠並挑釁員警，甚至攻擊陳姓員警，後出手拉扯李姓員警制服導致被扯破，最後更以「我X你媽X」等粗俗字眼連續辱罵執勤員警，3名員警以妨害公務現行犯當場逮捕馮，偵訊後依妨害公務、公然侮辱等罪嫌移送法辦。

馮男在桃檢複訊時坦承犯行，事後還與3名員警達成和解，撤回公然侮辱部分之告訴，桃檢依妨害公務與公然侮辱罪嫌聲請簡易判決處刑；桃園地院法官審理時審酌馮男沒有前科，因一時失慮未能謹慎其行致蹈法網，犯後已坦承犯行，顯非無悔意，也獲得3名員警諒解。

法官審結，依妨害公務執行罪，處拘役50日、侮辱公務員罪，處拘役30日，應執行拘役70日，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日；緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應在判決確定日起6個月內完成法治教育課程1場次，本案還可上訴。

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