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神明廳前雙菜刀對決飛盤手！弟頭胸噴血肌腱斷裂逃死　暴力哥押進看守所

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▲桃園市羅姓男子今年7月間在住家，因細故與弟弟爭吵竟持2把菜刀朝其頭部與背部等處亂砍，弟弟負痛奪刀後，家人立即送醫急救。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市羅姓男子今年7月間在住家，因細故與弟弟爭吵竟持2把菜刀朝其頭部與背部等處亂砍，弟弟負痛奪刀後，家人立即送醫急救。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子今年7月間在桃園區住家因細故與弟弟爭吵，竟到廚房取來2把菜刀朝弟弟揮舞，弟弟則持盤子向羅丟擲防衛，隨後2人就在神明廳前互相搶奪菜刀，羅持菜刀猛砍弟弟頭部、背部與後胸與右臂與左手等處，造成多處撕裂傷，左手肌腱斷裂等傷勢，弟弟奮力搶下菜刀後，家人趕緊將其送醫急救撿回一命；桃檢14日偵結，依家暴傷害罪嫌將羅男提起公訴，為避免羅男事後再犯已向院方聲請羈押獲准。

檢警調查，58歲的羅姓男子與小幾歲的弟弟相處不睦，因弟弟行動不便認為屋內動線問題常與羅男爭吵，今年7月6日晚間8時50分許，2人再度因此爭吵，羅男突然失控到廚房拿了2把菜刀朝弟弟揮舞，弟弟也不甘示弱拿盤子向羅丟擲防衛，兄弟2人在神明前互奪菜刀大打出手。

兄弟兩人爭吵打架時，母親也被驚動，外甥與妹妹都出來勸阻無效，最後弟弟負傷奪下菜刀，但包括頭、胸、背部、右上肢與左手手指都被砍到，其中左手肌腱與韌帶斷裂，桃園警方獲報到場將羅依殺人未遂罪嫌送辦。

警訊時，羅男坦承犯行，也承認與弟弟起衝突時持菜刀攻擊等犯行；羅的妹妹也指稱，哥哥拿刀亂揮，弟弟丟盤子防衛，雙方為奪菜大打出手；現場目擊的外甥女也作證，2名舅舅打架時，自己被飛出的盤子擊中額頭流血，最後看到2人搶刀，受害的弟弟指控哥哥拿菜刀亂砍，自己為了搶刀以兩邊腋下夾著哥哥雙手，負傷後才搶下哥哥手中菜刀。

檢方認為，依羅男弟弟指控與驗傷診斷證明等證據、目擊家人說法研判等研判，羅男是否為有意抑或無意殺人，綜觀傷者受傷處集中在頭部、背部與腰部等處，客觀上無致命危險，偵結依家暴傷害罪嫌將羅男提起公訴，為避免羅再犯已向院方聲請羈押獲准。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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