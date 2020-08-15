俄籍男拖欠租金拒絕搬遷...見警到場抓狂！通緝犯身分曝光當場被壓制

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局員警14日傍晚接獲張姓女子報案指稱，名下房屋租給俄羅斯籍男子，但卻藉故積欠房租不說，經常酗酒鬧事引發其他房客與鄰居困擾，里長會同警方前往排解糾紛，俄籍男子全身酒味且佯裝不懂中文，員警以英文勸說要求搬離，俄男竟情緒失控堅稱這是他的房子，員警查出俄男原來因竊盜案遭通緝中，當場壓制後逮捕歸案。

▲桃園市警局中路派出所14日傍晚協助張姓女子調解房客積欠租金案，會同里長調解時，俄籍男子佯稱不懂中文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，14日下午5時許，中路派出所巡佐胡德雄、警員賴姿穎與警專實習生林怡辰會同里長等人，在轄區仁愛路某公寓協助調解民眾糾紛。

▲桃園市警局中路派出所14日傍晚逮捕因竊盜案遭通緝的俄羅斯籍梁姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張姓女房東說，今年4月間出租名下套房給37歲的俄籍男子，中文姓梁，當時因其未提供護照以致未完成簽約手續，且俄男刻意拖欠房租不繳，還經常酗酒鬧事引發其他房客與鄰居困擾，請其搬家又不肯，才請里長與警方幫忙。

里長與員警到場後，醉醺醺的俄籍梁姓男子假裝聽不懂中文，還以生澀英文回應，警專實習生林怡辰以英文說明，梁男竟以俄文回答不懂，員警好心規勸，梁男不但不領情還情緒失控以英文強調，「房子還是他的」，後來員警立即嚇阻其偏差行為，梁男並不理會，員警查出梁男遭花蓮地方法院發布竊盜案通緝中，員警當場壓制，梁男才拿出護照，全案依竊盜通緝解送花蓮地院歸案。

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