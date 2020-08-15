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3秒輾殺畫面曝！聯結車左轉「車頭撞倒後輪壓過」　他全身破碎慘亡

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記者黃子倩／高雄報導

駕駛開車行經路口，一定要停看聽才能避免意外發生！在高雄湖內區10日早上7點多發生一起死亡車禍，當時聯結車駕駛行經路口準備左轉彎，結果疑似沒有注意到車前狀況，導致車頭左側和一名70歲行人發生碰撞，前輪先將人撞倒後，後輪緊接著輾壓過去，導致行人當場死亡，警方事後對駕駛進行酒測，酒測值為0，案件目前進入司法程序，詳細肇責有待法院判決。

▲▼老翁遭聯結車後輪碾壓奪命 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子遭聯結車後輪碾壓後不治。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 老翁遭聯結車後輪碾壓奪命 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子遭聯結車後輪輾壓後不治，圖為車禍後車身受損車況。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，這起車禍發生時，62歲的王姓聯結車駕駛行經路口時，準備從環球北路左轉倒中山路一段，疑似沒有注意到車前狀況，導致左側與70歲的李姓男子發生碰撞，當下的狀況被路口監視器全都錄，拍下男子倒地後沒幾秒，緊接著被聯結車左後輪輾壓，過程怵目驚心。

▲▼老翁遭聯結車後輪碾壓奪命 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子遭聯結車後輪碾壓後不治，圖為車禍後車身受損車況。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，交通大隊為了呼籲宣導「禮讓行人的重要性」，特別將這起是件的內容放上宣導影片，希望用路人能重視行人，另外，湖內分局長洪振順也呼籲駕駛人行經路口時要減速慢行，並留心斑馬線上是否有行人正在通行，才能避免事故發生的可能，另現代人手機成癮，穿越馬路時萬萬不可當低頭族，應保持警覺性並儘速通過，切勿逗留路中以免造成危險。

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