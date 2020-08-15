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怎麼分辨零卡可樂？他曝少了神祕酸味差超多...鐵粉光看「表面」就秒知

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台灣可樂被爆含可能致癌物比美國高93倍。(圖／記者盧姮倩攝)

▲一般可口可樂的顏色外觀和可口可樂zero幾乎一模一樣。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

知名連鎖速食餐廳「麥當勞」售有多款飲料，考量到有些人雖然正在瘦身，但仍想滿足口腹之欲，因此除了可口可樂外，也提供了可口可樂zero給消費者選擇。一名網友表示，有時候客人一多，即便點了零卡可樂，麥當勞店員也來不及壓下杯蓋的DIET圓點；因此他好奇，應該怎麼判斷對方給的可樂到底是不是零卡呢？

麥當勞的冷飲杯蓋上共有4個圓點塑膠按鈕，分別是Tea（紅茶）、DIET（零卡）、ICED（去冰／少冰）以及OTHER（其他）。一名網友在PTT的fastfood板上，以「麥當勞怎麼判斷是不是零卡可樂」為題發文，他幾乎每次點麥當勞的套餐時，都會選擇可口可樂zero，正常的情況下，店員都會壓下杯蓋的「DIET」圓點，讓他能夠輕鬆分辨杯子內是什麼飲料。

請繼續往下閱讀...

麥當勞凱蒂貓抱枕得來速輕鬆買　網友怒：排隊白痴（圖／記者魏妤庭攝）

▲店員比較忙的時候，很可能就不會為零卡可樂特意壓下「DIET」圓點。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

不過原PO指出，麥當勞有時會忽然湧入大量人潮，或是餐點量實在太大，導致店員根本沒時間細心壓下杯蓋的「DIET」圓點，也不會標記0的字樣；因此他就好奇，如果喝不出零卡可樂和一般可樂的差別，應該怎麼判斷店員有沒有誤給？

貼文一出，立刻引發熱議，許多網友都覺得就算不確定對方有無誤給也無所謂，「沒差吧？反正你也喝不出來」、「還蠻常給錯的，可是外帶也懶得去換」、「完全不同味道啊，不過你喝不出來，給你什麼有差嗎」、「喝不出來就請他重做一杯吧」、「隨便啦，代糖沒有比較健康」、「沒寫就請他換一杯」。

此外，也有不少網友認為兩者味道差很多，「喝得出來，代糖會有死甜感」、「我覺得零卡喝起來比較清爽、喉嚨比較舒服不黏膩耶，一般可樂反而覺得又甜又膩」、「一個藥水、一個糖水蠻好分的」、「一般可樂有股酸味是纖維跟ZERO變不出來的」、「氣泡感差很多」、「代糖會有死甜感，口腔感覺就完全不一樣了」。

據悉，零卡可樂和一般可樂最大的差別就在於使用的糖漿不一樣，前者使用的是不會產生熱量的代糖，所以不會增加太多卡路里。至於味道上的分辨，可能就只能依照個人的味覺靈敏度了，真的有疑慮的話，也可以考慮再洽詢店員。

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