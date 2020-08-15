理工碩士待遇輾壓文組？過來人打臉：誰跟你年薪百萬！整天吸毒氣才是真的

▲多數人認為理工組畢業生薪資較高。（示意圖／pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

多數人普遍認為理工相關的行業雖然爆肝，但就薪資來說還算優渥。不過有網友好奇詢問，擁有理工碩士真的比起文組學歷來得吃香嗎？難道一畢業年薪就直達百萬？貼文一出隨即引起熱議，也釣出理工碩士出面打臉，「誰跟你百萬？少整天吸毒氣才是真的。」

一名網友14日在PTT「八卦板」發文詢問，「理工碩士真的那麼高薪嗎？」並表示「理工碩士真的輾壓多數文組嗎？真的一畢業就百萬！？如果是這樣隊（對）文組來說也太不公平了吧。」

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貼文一出隨即引發網友熱議，留言回應「理組不用碩士就輾壓文組了，有碩士當然更輾」、「理工碩畢業就80起跳」、「理工第二年破百是常態吧」、「第三年破500也有」、「實屬牛逼」、「認真回！四大理工學士就能狂贏文組碩了」、「同資質下，理組薪水大概是文組2倍」。

▲網友詢問理工碩士薪資是否真的超高。（圖／翻攝自PTT）



不過，也有不少理工碩士過來人出面打臉，「哪有百萬？是年薪普遍超過50萬，換算月薪大概才35K」、「誰跟你百萬？年薪少整天吸毒氣才是真的」、「沒破百的也是一狗票啦」、「破百算少數啦，但起薪高不可否認」、「看縣市，中南部不可能」等等。

也有人點出文組和理組薪資的差異，「很公平，一個辦公室弄文書，一個工廠實驗室吸毒氣」、「文組大學過這麼爽」、「文組想高薪就去從政啊」、「文組沒念商法真的沒用」等等。