麥當勞停賣什麼最可惜？　網一致推它：長大想喝卻沒了

▲ 麥當勞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣麥當勞宣布今（14）日宣布，8月26日起將調整部分餐點，其中包括安格斯黑牛堡在內，共7樣商品將販售至25日或售完為止，就有網友發文詢問，麥當勞好像隔一陣子就會停賣部分品項，哪些品項是最懷念，或是覺得消失很沒道理？

台灣麥當勞表示，受到調整影響的餐點包括千島黃金蝦堡、安格斯黑牛堡、一口咬麥麥鷄、美式辣味香鷄堡、搖搖樂鷄球，以及2款飲品包括百香果檸檬冰沙、中杯熱奶茶，將販售至25日或售完為止。而在「1+1$=50銅板輕鬆點」的活動中，加入超夯的「吉事漢堡」及「大蛋捲冰淇淋」；超值全餐部分則新增2款今年初「期間限定」的超人氣長堡，包括「煙燻鷄肉長堡」、「薑燒豬肉長堡」。

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有網友在PTT八卦版發文，好奇問「麥當勞好像每隔一陣子 就停賣一些品項，最懷念哪個品項？ 或覺得哪個消失很沒道理？像我超懷念奶昔 印象中不會沒人點阿 怎麼沒了？」

▲麥當勞奶昔。（圖／翻攝自Twitter／McDonald`s UK）

此文一出，立刻引來大批網友留言認同，「奶昔」、「奶昔+1」、「奶昔啊，長大之後想喝卻沒了」、「我的巧克力奶昔...」、「還我奶昔啦X」、「草苺奶昔真的爆好喝」、「我最懷念奶昔，到底為啥這個不是人氣商品阿」。更有一位網友表示，「小時候媽媽管得嚴不怎麼給喝，只喝過2次吧，長大就沒了。」

不過也有其他網友持不同意見表示，「巧克力聖代QQ」、「冰心雪糕」、「焦糖奶茶」、「熱可可」、「板烤雞腿堡」、「照燒豬肉堡」、「雙層四盎司，唯一吃得飽的東西」。