水上樂園玩造浪池！23歲嫩妹「飛出浪尖」重撞濺血　左臉4處骨折悲劇了

▲水上樂園是消暑好去處。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

炎炎夏日，到水上樂園瘋玩一下是許多年輕人的最愛，不過大家玩的時候不能只顧開心，還要注意安全，遼寧瀋陽一名23歲的劉姓女子，近日在造浪池玩時不小心與別人撞到了一起，結果造成左臉顴骨4處骨折，差點毀容。

▲玩造浪池要注意安全。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，小劉3日和幾個朋友一起到水上樂園的造浪池戲水，隨著一個人工大浪襲來，小劉整個人跟著飛了出去，撞到了其他遊客的頭部，小劉當場鼻子和嘴就流血了。

▲小劉口鼻都有血。（圖／看看新聞）

回想起事發當下，小劉仍心有餘悸，「（當時）特別大的浪過來，就在浪尖上飛出去了，撞到別人的後腦勺，撞完整個半邊臉就麻的。」

▲醫生介紹病情 。（圖／看看新聞）

接診的梁九龍醫生介紹，小劉的眼眶下壁、上頜竇、眼眶的外側等部位共有4處骨折。按照傳統的治療方式，小劉的手術需要掀開部分面部皮膚，才能對錯位骨骼進行復位，這樣做雖說容易操作，但會留下疤痕。考慮到小劉還是一個23歲的女孩，醫生決定等她血腫消退之後，用微創的方法手術。

醫生表示，夏季由於人們活動範圍大，再加上學生們放假外出遊玩較多，外傷的患者會明顯增多，尤其是頜面部外傷，如果處置不當，很可能影響容貌。