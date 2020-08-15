　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

出獄3個月殘殺2夫妻！光頭男逃亡期間又殺1人　警方懸賞120萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（圖／翻攝自微博／心口有酒窩 ）

▲兇手被清晰拍到。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江西樂安縣近日發生一起凶殺案，剛出獄不久的男子曾春亮先闖入民宅殺了一對夫妻，沒想到在逃亡過程中，居然再度犯案，導致一名縣醫保局駐村幹部死亡；當地村民人心惶惶，男丁手持鐵鍬、木棍巡守。警方也將懸賞金額提高至30萬（約新台幣127萬元），希望歹徒能快點落網。

曾春亮日前闖入民宅，結果被康姓屋主的妻子發現，竟惱羞拿螺絲刀抵住對方的喉嚨，之後見到康姓屋主的兒子衝過來，還殘忍拿刀攻擊，刺穿他的手指。8月8日他再度回到民宅，先是拿鐵鎚敲屋主妻子的頭部，再拿刀猛刺喉嚨。

  （圖／翻攝自微博／心口有酒窩 ）

▲受害者家屬在微博發文。（圖／翻攝自微博 ）

接著曾春亮進到臥室，重擊康姓屋主的太陽穴，連旁邊小朋友都不放過，造成2死1重傷的悲劇；外傳曾春亮犯案後，仍大剌剌出沒在村子中的餐館，一點也不怕被抓。由於康姓家屬在事件發生前，已報警2次，卻沒獲得重視，加上警方在事發後遲遲抓不到曾春亮，讓他們相當痛心。

  （圖／翻攝自微博 ）

▲當地警方祭出30萬人民幣懸賞犯人。（圖／翻攝自微博 ）

最新消息指出，曾春亮13日下午居然再次犯案，造成一名村幹部死亡。由於曾春亮尚在逃，擔心他再犯案，男性村民皆自告奮勇手持鐵鍬、木棍守在各大路口。而警方也將原本5萬元（約新台幣22萬元）的懸賞金，提高到30萬，希望能快點將歹徒繩之以法。

這起凶殺案引起大家高度關注，網友氣憤留言「一發不可收拾的原因就是警方無作為」、「出獄才88天就犯下3死1重傷，殺人魔嗎」、「拜託一定要究責警察」、「這種人是在報復社會嗎，喪心病狂」。

延伸閱讀
試衣間活春宮流出！女歌手出道承認：我就是主角　被盯上...真實身分曝光
鮮肉尪2年「走鐘變五花肉」　網嘆「只差一個老婆距離」…曬崩壞照互取暖
名嘴需求大！「求歡屢被拒」淚提離婚：完全不碰我　一問才知尪不舉

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
女藝人鄭惠中潑漆李登輝肖像…再嗆「死有餘辜」10萬交保
6歲女童「下體冒菜花」…驚爆遭性侵50次！狼舅公下場曝光
韓國瑜站台秒爆金句：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

出獄3個月殘殺2夫妻！光頭男逃亡期間又殺1人　警方懸賞120萬

發最後一條微博！美國駐成都總領館「會想念中國西南地區的人民」　網嗆爆

秋天就會被染紅的海灘　遼寧盤錦市鹼蓬草濕地每年吸引200萬遊客

美日交易掩蓋731部隊生物戰罪行　新證據曝光！

美批利用「孔子學院」大外宣　趙立堅：對中美合作的妖魔化

痛嗎？幫你揉揉...噁男踩女子腳後跟再偷摸　落網辯：穿絲襪就受不了　

陸外交部：香港國際金融地位不是哪國的恩賜

酒醉媽傷心跳河　6歲兒目睹事發經過...一個舉動網讚翻

他當街持刀挾持…大眼妹遭「屠雞式割喉」放血40mins　特警趕到一槍擊斃！

降低美元依賴　陸28省市試點「數位人民幣」

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

中南部高中生創防疫歌《孤獨黑夜》感謝白衣天使及政府...一聽秒哭！

出獄3個月殘殺2夫妻！光頭男逃亡期間又殺1人　警方懸賞120萬

發最後一條微博！美國駐成都總領館「會想念中國西南地區的人民」　網嗆爆

秋天就會被染紅的海灘　遼寧盤錦市鹼蓬草濕地每年吸引200萬遊客

美日交易掩蓋731部隊生物戰罪行　新證據曝光！

美批利用「孔子學院」大外宣　趙立堅：對中美合作的妖魔化

痛嗎？幫你揉揉...噁男踩女子腳後跟再偷摸　落網辯：穿絲襪就受不了　

陸外交部：香港國際金融地位不是哪國的恩賜

酒醉媽傷心跳河　6歲兒目睹事發經過...一個舉動網讚翻

他當街持刀挾持…大眼妹遭「屠雞式割喉」放血40mins　特警趕到一槍擊斃！

降低美元依賴　陸28省市試點「數位人民幣」

出獄3個月殘殺2夫妻！光頭男逃亡期間又殺1人　警方懸賞120萬

5G剛上路！他實測「4G網速」超悲摧　網1句話點破重點

《冰與火》女星因為推特演到珊莎！「30天實驗」獲百萬追蹤：粉絲越多機會越大

中職／德保拉單場9失分本季最多　仍居投手三冠王

館長賣厄瓜多白蝦　韓粉農民槓上：疫情影響「冷凍海產囤積多久了？」

中科院試射「無限高」飛彈！超大涵蓋範圍曝光　軍事專家：可能是雄風系列飛彈

皮繩慾望　女模克洛伊秀性虐風內衣　粉絲「凍未條」！

中職／富邦力拚3連勝　索沙本季首戰施子謙

7旬翁偽造三倍券市面流竄　後2碼「這5組數字」要注意！

川普抱怨「我都不能好好洗頭」　美國政府秒提案修改「蓮蓬頭法案」

叮咚！超Q「雙寶貴賓犬」來送貨 水汪汪大眼露萌笑：麻煩簽收❤

大陸熱門新聞

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

激戰女學生自拍！高中男老師慘被調職

主人被高空墜下貓咪撞昏！　阿金「堵住兇手」：你別想走～

徐曉冬約戰台灣楊氏太極拳傳人　泰國決鬥！

清潔婦用拖把抹飲水機　網轟：散播病毒

鮮肉老公2年史詩級大走鐘！14萬網笑瘋湧入曬同款

美國駐成都總領館微博最後發文　網嗆爆！

大眼妹當街遭割喉放血！特警趕到一槍擊斃

貴州燒烤店回收剩肉　顧客大讚節約

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

出獄才3月奪3命　狠男逃亡再殺人

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

男師戀上女學生...「78秒撞擊片」被情敵外流！　超慘下場曝光

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

台中西屯、南屯22日4230戶停水23小時

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

6歲女童遭性侵50次…下體冒菜花

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

麥當勞停賣什麼最可惜　網推：超好喝

河北又有確診者！劉樂妍：得了新冠肺炎我就回台灣治療

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面