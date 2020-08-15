出獄3個月殘殺2夫妻！光頭男逃亡期間又殺1人　警方懸賞120萬

▲兇手被清晰拍到。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江西樂安縣近日發生一起凶殺案，剛出獄不久的男子曾春亮先闖入民宅殺了一對夫妻，沒想到在逃亡過程中，居然再度犯案，導致一名縣醫保局駐村幹部死亡；當地村民人心惶惶，男丁手持鐵鍬、木棍巡守。警方也將懸賞金額提高至30萬（約新台幣127萬元），希望歹徒能快點落網。

曾春亮日前闖入民宅，結果被康姓屋主的妻子發現，竟惱羞拿螺絲刀抵住對方的喉嚨，之後見到康姓屋主的兒子衝過來，還殘忍拿刀攻擊，刺穿他的手指。8月8日他再度回到民宅，先是拿鐵鎚敲屋主妻子的頭部，再拿刀猛刺喉嚨。

▲受害者家屬在微博發文。（圖／翻攝自微博 ）

接著曾春亮進到臥室，重擊康姓屋主的太陽穴，連旁邊小朋友都不放過，造成2死1重傷的悲劇；外傳曾春亮犯案後，仍大剌剌出沒在村子中的餐館，一點也不怕被抓。由於康姓家屬在事件發生前，已報警2次，卻沒獲得重視，加上警方在事發後遲遲抓不到曾春亮，讓他們相當痛心。

▲當地警方祭出30萬人民幣懸賞犯人。（圖／翻攝自微博 ）

最新消息指出，曾春亮13日下午居然再次犯案，造成一名村幹部死亡。由於曾春亮尚在逃，擔心他再犯案，男性村民皆自告奮勇手持鐵鍬、木棍守在各大路口。而警方也將原本5萬元（約新台幣22萬元）的懸賞金，提高到30萬，希望能快點將歹徒繩之以法。

這起凶殺案引起大家高度關注，網友氣憤留言「一發不可收拾的原因就是警方無作為」、「出獄才88天就犯下3死1重傷，殺人魔嗎」、「拜託一定要究責警察」、「這種人是在報復社會嗎，喪心病狂」。

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