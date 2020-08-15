中國進口冷凍雞翅驗出「新肺病毒」　WHO：不必擔心

圖文／鏡週刊

中國政府13日表示，深圳當局12日從巴西進口的冷凍雞翅驗出COVID-19病毒的陽性反應，這已經不是中國第一樁進口食物遭病毒汙染的案例。但世界衛生組織重申，新冠病毒透過食物傳播的機率很低，不用擔心。

《CNN》報導，針對進口冷凍雞翅驗出新冠病毒，深圳當局表示已追蹤並採檢接觸過食物的人員，目前都呈陰性，也封存相關產品採檢，皆為陰性，並追蹤同一品牌的食品和儲藏處進行消毒。

巴西相關單位針對此事也做出回應，巴西動物蛋白協會（ABPA）協會聲明強調，尚無科學證據證實肉類會傳播新冠病毒，目前尚未確定是包裝哪個環節發生汙染，也不排除是在出口運輸過程發生。而巴西農業部則回應，尚未收到中國政府的正式通知。

中國媒體先前就曾報導，在另一個南美國家厄瓜多的進口蝦驗出新冠病毒，隔天安徽一家餐廳進行食物例行檢查，也被驗出新冠病毒。7月份，中國境內發生7次海鮮食品被驗出新冠病毒，引發人民疑慮，甚至有中國網友呼籲政府禁止進口冷凍食品。

世界衛生組織（WHO）和美國疾病控制與預防中心（CDC）先前都曾表示，新冠病毒通過食物傳播而感染的機率很低。儘管人們可能會因為觸摸到物體表面的病毒，再碰觸口、鼻、眼睛而傳播，但這不是新冠病毒主要的傳播方式，也尚無證據顯示病毒可透過食品或食品包裝傳播，尤其冠狀病毒不能在食物繁殖，只能以動物和人類當宿主。

世界衛生組織緊急衛生計劃執行主任麥可萊恩（Michael Ryan）表重申強調，新冠肺炎病毒已經讓大家夠害怕了，人們不必擔心食物、食物包裝或製作、運送過程。



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