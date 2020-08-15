雲端最前線／高雄市長補選投票日 ETtoday即時開票直播

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8月15日藍綠白誰能問鼎高雄市長寶座？ETtoday《雲端最前線》全程帶你看開票！從下午四點至六點，提供最新、最即時的票數，並將連線高雄各總部現場，帶大家了解在地選情，鎖定《雲端最前線》任何消息絕不漏接。

▲高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

此次高雄一役有別過去藍、綠對決，呈現藍、綠、白三足鼎立的局面，各黨不但要爭奪市長寶座，更要鞏固在地方上的政治勢力，提前為2022大選鋪路。《雲端最前線》將全方位分析選情，主持人楊文嘉率領高雄市議員邱于軒、民進黨國際事務副主任謝佩芬、民眾黨發言人楊寶楨、台北市議員梁文傑、台北市議員李柏毅與政治工作者張益贍，深入探討高雄市長補選對未來政治版圖的影響。

《雲端最前線》「高雄市長補選投票日特別報導」，即時連線高雄！從ETtoday新聞雲、APP、Youtube各大平台就能同步直播收看，讓您跟上第一手選情，誰會是下一個高雄市長？登上雲端！一同揭曉答案。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。