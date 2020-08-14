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疫苗大戰啟動…美2021年初開始量產！　衛生官員：全民可免費施打

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▲▼新冠病毒的疫苗有望在年底現身。（圖／路透）▲▼新冠病毒的疫苗有望在年底現身。（圖／路透）

▲美國民眾可免費獲得新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

美國衛生部官員13日表示，若是新冠肺炎疫苗證實有效，將確保所有美國人都能免費獲得，並強調，在安全問題上沒有任何捷徑，希望最快能在2021年1月以前開始提供疫苗。

美國衛生部高階官員曼戈（Paul Mango）13日表示，目前華府已經在6項疫苗研發計畫中，投入100多億美金，並簽署相關合約，保證在臨床實驗通過後，能夠提供數億劑疫苗。曼戈強調，若是疫苗證實有效，將確保所有美國人都能免費獲得。

曼戈說，疫苗本身的費用將由政府買單，至於醫生的其他醫療與保管費用，則需由保險公司支付，「大部分的商業保險公司已經同意免除客戶的自付費用。」希望能夠在2021年1月開始量產。國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）也說，他對疫苗能在年底開發完成保持樂觀態度。

許多人擔心，疫苗會在川普鼓吹「11月大選前」獲得的情況下，安全性被大打折扣；曼戈強調，在安全問題上沒有任何捷徑，「衛生部門不會降低疫苗的安全規範標準。」

俄羅斯日前核准全球首支新冠肺炎（COVID-19）疫苗，命名為「史普尼克V」（Sputnik V）。白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）13日表示，總統川普（Donald Trump）已聽取有關俄國疫苗的簡報，至於美國疫苗的進度，則經過嚴格的第三階段測試，採取高標準。

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