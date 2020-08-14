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陸外交部：香港國際金融地位不是哪國的恩賜

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

因應港版國安法實施，美國近來頻頻出手制裁香港。對此，中國外交部發言人趙立堅指出，香港國際金融中心的地位是香港幾代人艱苦奮鬥的結果，絕不是哪個國家的恩賜，更不是誰能夠予取予奪。

美國總統川普宣布取消香港的特殊地位，外界擔憂香港國際金融中心的地位可能不保。對此，大陸證監會副主席方星海曾表示，相信很長一段時間之內，通過香港進入內地（大陸）資本市場的境外的資金還是會非常多，也是進入中國資本市場的一個主要的渠道。

中國外交部14日舉行例行記者會，趙立堅則就相關問題再次回答記者提問。他表示，中方已經多次就美方的涉港謬論闡明瞭立場。

趙立堅指出，香港國際金融中心的地位是香港幾代人艱苦奮鬥的結果，是中國不斷深化改革開放為香港提供最堅實有力支持的結果，「更是我們一直堅決貫徹執行、維護發展一國兩制這一既定國策的必然，絕不是哪個國家的恩賜，更不是誰能夠予取予奪的。」

此外，美方制裁香港可謂頻頻出招，美國海關11日發出最新公告，從9月25日起，香港出口到美國貨物必須標明是「中國製造」，不能再貼「香港製造」標籤。甚至宣布制裁香港特首林鄭月娥在內的11名中港官員，《彭博社》12日報導，在香港設有分行的中資銀行，正採取行動配合美國的制裁，以保障取得美元與海外網路的重要管道。

▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲港版國安法引發美國連串制裁。（圖／路透）

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