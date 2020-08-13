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香港學運女神被捕…「獵豔50正妹」乙武洋匡也聲援

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▲▼日本外務大臣茂木敏充。（圖／路透）

▲日本外務大臣茂木敏充表達對香港現今局勢的擔憂。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

路透社報導，最近在東南亞進行訪問的日本外務大臣茂木敏充13日表示，親民主活動人士周英華和傳媒大亨黎智英最近被捕，讓日本對香港言論自由和新聞自由產生質疑。

▲▼黎智英。（圖／路透）

▲香港當局日前拘捕了黎智英、周庭等人。（圖／路透）

▲▼周庭獲准保釋。（圖／翻攝周庭臉書）

▲香港當局日前拘捕了黎智英、周庭等人。（圖／翻攝周庭臉書）

香港在實施《國安法》的一個月後拘捕了黎智英、前香港眾志成員周庭等人，還搜查了壹傳媒大樓。對此，日本官員多次公開表示，日本高度關注香港現今的局勢。

此前，法國國際廣播電台（RFI）就曾報導，日本官房長官菅義偉11日表示日本「極度擔憂」香港的局勢。中央社引用日本時事通信社報導指出，菅義偉說「香港在一國兩制下維持自由與開放的體制，同時民主且安定發展至關重要」。

▲▼日本官房長官菅義偉。（圖／翻攝自Facebook／菅義偉）

▲日本官房長官菅義偉表示日本對香港的局勢高度關注。（圖／翻攝自Facebook／菅義偉）

除了政壇，日本民間「撐香港」的聲浪高漲。在日本富士新聞網（FNN）報導香港「民主女神」周庭被捕的新聞後，許多日本民眾便在推特發文要求香港當局釋放周庭，並附上#FreeAgnes的標籤。

日本和電影導演白石和彌也在推特上表達自己支持香港的立場。以自傳《五體不滿足》聞名，還曾經「獵豔」50多名女性的知名作家乙武洋匡在推文中寫道，「我們現在能做的就是對抗，千萬不能成為旁觀者。和他們面對面吧！」白石和彌則說道，只因訴求民主化就被逮捕，這跟二戰前的日本一樣，「我最喜歡的香港已失去自由」。

▲乙武洋匡站起來了。（圖／翻攝自IG）

▲乙武洋匡也力挺周庭。（圖／翻攝自IG）

▲▼日本導演白石和彌。（圖／翻攝自維基百科）

▲白石和彌也力挺周庭。（圖／翻攝自維基百科）

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