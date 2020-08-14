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譚兵讀武／電影《八佰》沒告訴你的事　「死守四行倉庫」有三大謎團

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記者曾俊豪／台北報導

隨著疫情緩解，大陸官方在七月底宣布電影院恢復營運，還將推出一系列大片振興電影票房。其中，導演管虎執導的《八佰》最受到關注，故事以四行倉庫800壯士為主軸，不過，此段過往仍有諸多爭議之處，8月14日晚間8時，《譚兵讀武》EP16將為大家解開四行倉庫三大謎團。

資深媒體人老譚指出，在討論抗日抗戰時，國共雙方會發生一個情況，就是互相指責對方說扯後腿，或者說單獨放大某一方的戰績 功績，另一方就一筆帶過，「如今中國大陸如今能夠拍《八佰》非常值得感動。」

▲▼ 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲資深媒體人老譚將解密四行倉庫三大謎團。（圖／翻攝譚兵讀武）

他表示，四行倉庫有幾個一直沒有搞清楚的問題，首先是到底有多少人進駐倉庫？第二是女童軍楊惠敏怎麼送旗？第三個則是孤軍撤退到租界後，到底是誰殺死謝晉元將軍？這三大謎團，老譚將在節目中為網友一一解析。

老譚還提到，中國近現代史基本主調是民族主義，希望能救亡跟圖存，這也是為什麼1937年發生在四行倉庫的八百壯士英勇事蹟，隔年就有導演應雲衛、編劇陽翰笙將這個故事拍成《八百壯士》，這是第一部八百壯士電影，也號召更多人民投入抗戰事業。

▲▼ 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸電影《八佰》。（圖／翻攝百度）

他指出，到了1975年，台灣那時的特殊環境與外交環境，於是又重拍《八百壯士》，由林青霞飾演楊惠敏，柯俊雄飾演謝晉元，「電影是在高雄拍的，林青霞跳的是愛河，高雄市三民區到現在為止
也有一條紀念謝晉元的路，叫做晉元街。」

至於大陸拍攝的《八佰》，則是由杜淳飾演謝晉元，唐藝昕演楊惠敏，另外，還多了姚晨扮演的何香凝。在影片上映前，不妨先觀看本週五晚間8時播出《譚兵讀武》，為大家解開四行倉庫三大謎團，觀看電影時，或許能有不同感觸。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

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