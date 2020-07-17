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譚兵讀武／決戰高原！解放軍戰機克服高山症　制衡印度打空戰

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 記者曾俊豪／台北報導

中印邊防部隊已在中印邊界西段加勒萬河谷等地區脫離一線接觸，意味邊境衝突暫時緩解。儘管如此，雙方仍持續加強軍事部署，中國在西藏修建新機場，印度則添購俄國戰機，甚至展現摩托車部隊的高原機動戰力。7月17日晚間8時整，《譚兵讀武》第11集為您帶來「中印邊境陸空戰力大PK」。

中國外交部發言人趙立堅9日指出，中印邊境局勢整體穩定，趨向緩和，因為中印兩國邊防部隊根據軍長級會談所達成的共識，決定在中印邊界西段加勒萬河谷等地區採取有效措施，脫離一線接觸，中印雙方則將繼續透過軍事和外交管道保持對話溝通，共同推動邊境地區局勢進一步緩和、降溫。

▲▼《譚兵讀武》本集討論中印邊境陸空戰力。（圖／翻攝譚兵讀武）

▲《譚兵讀武》本集討論中印邊境陸空戰力。（圖／翻攝譚兵讀武）

然而，儘管對峙氣氛趨緩，中印對於邊境軍事部署的動作卻未停止。近期，印度媒體才曝光摩托車部隊出現在喀喇崑崙山口的照片，展現高原機動戰的戰力。

對此，軍事歷史Youtuber老譚指出，這支11人小隊其實是去年4月出發，主要由印度陸軍軍官與民間車手組成，今年因為爆發中印邊境衝突，被印度媒體拿出來報導，「印度軍人騎著車，到達這麼惡劣的地理環境，絕對有捍衛領土的象徵意味，這樣的宣傳，又能夠激發印度人的國族主義。」

▲▼中印衝突地點拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）

▲▼中印此次衝突地點拉達克加爾萬河谷。（圖／路透）

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

老譚表示，印度的摩托車除了在閱兵典禮上表演「疊羅漢」之外，更重要的是高原作戰能力，「摩托車在平地與山地都相當出色，特別是在道路狹窄的地區可以大顯身手，輕鬆穿越沼澤、雪地、碎石路面，並且速度還很快。」

為了與印度較勁，解放軍除了也有摩托車部隊之外，還配有全地形車「山貓」。老譚指出，「山貓」應用了輕型全域機動系統，時速最快60公里，「可以原地任意調頭，還能攀爬陡坡，爬坡度不低於70度，越過壕溝的寬度可以達到1.2公尺，走碎石路、爬梯坎、過溪流都沒有問題，能夠解決戰場最後一公里人員與裝備的運輸。」

中印除了地面戰的角力，因應高原地形，雙方在空戰也做足準備，解放軍機僅管硬實力佔上風，但在高原地形空氣稀薄，讓戰機實力打折扣，因此，中印不約而同開發新機場，增加部署，希望以量制衡對方。中印陸空戰力PK，各自優勢為何？7月17日晚間8時整，《譚兵讀武》第11集為您解密。

▲▼ 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲軍事歷史節目《譚兵讀武》。（圖／翻攝譚兵讀武）

 
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