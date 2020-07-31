　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

譚兵讀武／決戰紅色海灘！陸軍「聯兵營」火力全開　阻擋解放軍奪島

請按讚支持ETtoday新聞雲

 記者曾俊豪／台北報導

解放軍從7月25日到8月2日在南海軍演，由於先前傳出他們將模擬奪島作戰，讓此次演習格外受到矚目。無巧不巧，剛結束的漢光36號演習，我軍就大舉操演反登陸作戰，由陸軍新成立的聯兵營負責最後的灘岸暨反擊作戰，7月31日晚間8時整，《譚兵讀武》第13集帶您走進漢光36號演習，解密解放軍最有可能登陸的「紅色沙灘」。

漢光36號演習從13日展開5天4夜的三軍聯合防衛作戰實兵操演，此次焦點是去年才剛成立的聯合兵種營首度投入演習。對於「聯兵營」的首秀，總統蔡英文透過臉書表示，以前不同軍種、兵種各自訓練，但戰場瞬息萬變，第一線的作戰部隊，應該要更靈活、更即時合作，這是國際軍事發展的趨勢。

▲▼ 。（圖／翻攝譚兵讀武）

▲《譚兵讀武》本週分析「聯兵營」如何阻擋解放軍登陸。（圖／翻攝譚兵讀武）

為了將第一手觀察帶給網友，資深媒體人老譚此次也前往台中甲南海灘現場，直擊我軍在面對敵軍登陸作戰時，祭出的反擊戰略。他表示，漢光36號演習的重頭戲就是三軍聯合反登陸作戰，「演習最後的灘岸暨反擊作戰，是由陸軍新成立的聯兵營來負責，就是要做到一個營出去就能戰鬥的目標。」

老譚提到，由於台灣地形限制非常多，讓師級甚至旅級的登陸作戰難度提升，因此解放軍也用「合成營」為單位，不斷進行登陸演練，「這次漢光演習，主要也是驗證我們的『聯兵營』編裝與實際運作，並對解放軍合成營可能的編波做出應該有的應對。」

▲▼F16V在漢光36號操演，三軍聯合反登陸作戰，投擲完炸彈後發射熱焰彈。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台中甲南「三軍聯合反登陸」漢光實兵操演。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-雷霆2000。（圖／記者呂佳賢攝）

他以此次演習為例，當敵軍出現在距離海灘40公里處，我們就會派出空軍IDF經國號戰機進行前四波打擊，之後對方每前進一段距離，我軍就會予以反制，攻擊登陸部隊、運輸車、武器等，「最後解放軍逼近灘頭100多公尺處，國軍就會展開『最後防護射擊』，達成灘岸殲敵的目標任務。」

老譚指出，兩棲登陸作戰是依照潮汐、天候決定的高風險、高傷亡突擊戰，也是人類戰爭中最難打的進攻戰。這次漢光演習選在台中甲南海灘進行三軍聯合反登陸作戰，主要就是因為這是本土最容易遭到登陸的13處「紅色海灘」之一。

所謂的紅色海灘，指的正是可以實施大規模正規登陸的灘岸，究竟台灣的紅色沙灘有哪些？我方又如何佈局這些防守地點？7月31日晚間8時整，《譚兵讀武》第13集帶您走進漢光36號演習，解密解放軍最有可能登陸的「紅色沙灘」。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
李登輝遺體冰存懷恩堂　民眾趴地跪拜
正要開吃被捉姦！小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男在一旁悠哉拍片
快訊／李登輝98歲病逝　國台辦回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

譚兵讀武／決戰紅色海灘！陸軍「聯兵營」火力全開　阻擋解放軍奪島

要求軍艦、基地更名　美國出現「轉型正義」聲浪

伊朗用模型演練「打航母」　荷莫茲海峽戰雲升溫

殲-15首度完成「夜間夥伴空中加油」訓練　飛行距離提升200公里

南海角力！解放軍轟-6G、轟-6J等新型戰機　正式亮相展開晝夜訓練

解放軍將派員赴俄羅斯　參加「國際軍事比賽-2020」

北韓偷射飛彈！趁美國國慶「朝日本海試射」巡弋飛彈...瞞一個月才曝光

中印邊境「狂蓋軍備建設」…海拔最高機場vs公路！　專家曝印度最大優勢

經過台灣海域！美軍機再進南海...距廣東海岸「最近約96.5公里」

大陸抽砂船「來台灣盜砂」最新下場曝光：當軍艦靶船擊沉

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

快上車！巨型「泰迪熊」戶外教學 21隻超Q貴賓排排坐...萌心爆發

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

譚兵讀武／決戰紅色海灘！陸軍「聯兵營」火力全開　阻擋解放軍奪島

要求軍艦、基地更名　美國出現「轉型正義」聲浪

伊朗用模型演練「打航母」　荷莫茲海峽戰雲升溫

殲-15首度完成「夜間夥伴空中加油」訓練　飛行距離提升200公里

南海角力！解放軍轟-6G、轟-6J等新型戰機　正式亮相展開晝夜訓練

解放軍將派員赴俄羅斯　參加「國際軍事比賽-2020」

北韓偷射飛彈！趁美國國慶「朝日本海試射」巡弋飛彈...瞞一個月才曝光

中印邊境「狂蓋軍備建設」…海拔最高機場vs公路！　專家曝印度最大優勢

經過台灣海域！美軍機再進南海...距廣東海岸「最近約96.5公里」

大陸抽砂船「來台灣盜砂」最新下場曝光：當軍艦靶船擊沉

7月「零颱」有變數！熱帶低壓生成　最快今日形成「辛樂克」颱風

李登輝對台灣貢獻非常了不起　蘇貞昌：病榻旁都看出他心繫台灣

iPhone 12確定無法在9月上市！　蘋果財務長證實將會延後供貨

川普還想翻盤「拋4字」撼政壇！喊延後大選無實權　CNN點出一關鍵

南海角力！陸國防部：美在南海「興風作浪」　中方更堅定地「乘風破浪」

台中男「自撞慘死」乘客命危！車頭全撞爛　上千公斤紐澤西護欄噴飛

林志穎45歲「真實髮際線」驚人曝光！　真實情況尷尬現形…網看傻：果然沒不老的人

李登輝遺體冰存懷恩堂　民眾跪地感念：因為他才知道什麼叫民主

前AIT主席悼李登輝「完成台灣民主轉型」　讚完美延續蔣經國功業！

李登輝縱橫政壇40年　7大金句「不用怕！中共再大也沒我老爸大！」

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

軍武熱門新聞

殲-15首度完成「夜間夥伴加油」訓練

軍艦、基地更名　美出現轉型正義聲浪

伊朗打「假航母」　荷莫茲海峽升溫

大陸抽砂船來台灣盜砂：當軍艦靶船擊沉

解放軍新型戰機　亮相南海展開晝夜訓練！

北韓朝日本海試射巡弋飛彈！瞞近一個月才曝光

武器以原住民命名　羅致政：不應以漢人英雄命名

中印狂蓋軍備建設　海拔最高機場vs公路

美國防部長：1.2萬美軍撤出德國

譚兵讀武／聯兵營首秀阻擋解放軍登陸

中國海軍潛艇學院教授研製潛艇隱形系統！

解放軍將派員赴俄　參加國際軍事比賽-2020

美軍機再進南海！　距廣東海岸「最近約96.5公里」

共機偵蒐漢光演習 陸官媒回應

更多熱門

相關新聞

軍艦、基地更名　美出現轉型正義聲浪

軍艦、基地更名　美出現轉型正義聲浪

隨著有關種族不平等和警察不當行為的街頭抗議仍在持續，全美各地的都在反思歷史和被定位為英雄的人物，並開始探討相應地紀念碑與銅像，而美國陸軍的基地與海軍軍艦的命名方式如今也受到了討論，以涉有種族歧視者的歷史人物命名是否恰當。

殲-15首度完成「夜間夥伴加油」訓練

殲-15首度完成「夜間夥伴加油」訓練

金門「上帝調色盤」太美了！3人看傻眼忘踩煞車翻湖　

金門「上帝調色盤」太美了！3人看傻眼忘踩煞車翻湖　

解放軍新型戰機　亮相南海展開晝夜訓練！

解放軍新型戰機　亮相南海展開晝夜訓練！

解放軍將派員赴俄　參加國際軍事比賽-2020

解放軍將派員赴俄　參加國際軍事比賽-2020

關鍵字：

譚兵讀武老譚馬可叔軍武歷史youtuber網紅漢光演習軍演兩岸奪島反登陸解放軍統一聯兵營合成營

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

陳水扁憶李登輝　曾勸告「不可以讓副總統看公文」

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

李登輝擬國葬　官員透露：國葬法從未使用過

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面