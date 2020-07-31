譚兵讀武／決戰紅色海灘！陸軍「聯兵營」火力全開　阻擋解放軍奪島

記者曾俊豪／台北報導

解放軍從7月25日到8月2日在南海軍演，由於先前傳出他們將模擬奪島作戰，讓此次演習格外受到矚目。無巧不巧，剛結束的漢光36號演習，我軍就大舉操演反登陸作戰，由陸軍新成立的聯兵營負責最後的灘岸暨反擊作戰，7月31日晚間8時整，《譚兵讀武》第13集帶您走進漢光36號演習，解密解放軍最有可能登陸的「紅色沙灘」。

漢光36號演習從13日展開5天4夜的三軍聯合防衛作戰實兵操演，此次焦點是去年才剛成立的聯合兵種營首度投入演習。對於「聯兵營」的首秀，總統蔡英文透過臉書表示，以前不同軍種、兵種各自訓練，但戰場瞬息萬變，第一線的作戰部隊，應該要更靈活、更即時合作，這是國際軍事發展的趨勢。

▲《譚兵讀武》本週分析「聯兵營」如何阻擋解放軍登陸。（圖／翻攝譚兵讀武）

為了將第一手觀察帶給網友，資深媒體人老譚此次也前往台中甲南海灘現場，直擊我軍在面對敵軍登陸作戰時，祭出的反擊戰略。他表示，漢光36號演習的重頭戲就是三軍聯合反登陸作戰，「演習最後的灘岸暨反擊作戰，是由陸軍新成立的聯兵營來負責，就是要做到一個營出去就能戰鬥的目標。」

老譚提到，由於台灣地形限制非常多，讓師級甚至旅級的登陸作戰難度提升，因此解放軍也用「合成營」為單位，不斷進行登陸演練，「這次漢光演習，主要也是驗證我們的『聯兵營』編裝與實際運作，並對解放軍合成營可能的編波做出應該有的應對。」

▲▼台中甲南「三軍聯合反登陸」漢光實兵操演。（圖／記者呂佳賢攝）



他以此次演習為例，當敵軍出現在距離海灘40公里處，我們就會派出空軍IDF經國號戰機進行前四波打擊，之後對方每前進一段距離，我軍就會予以反制，攻擊登陸部隊、運輸車、武器等，「最後解放軍逼近灘頭100多公尺處，國軍就會展開『最後防護射擊』，達成灘岸殲敵的目標任務。」

老譚指出，兩棲登陸作戰是依照潮汐、天候決定的高風險、高傷亡突擊戰，也是人類戰爭中最難打的進攻戰。這次漢光演習選在台中甲南海灘進行三軍聯合反登陸作戰，主要就是因為這是本土最容易遭到登陸的13處「紅色海灘」之一。

所謂的紅色海灘，指的正是可以實施大規模正規登陸的灘岸，究竟台灣的紅色沙灘有哪些？我方又如何佈局這些防守地點？7月31日晚間8時整，《譚兵讀武》第13集帶您走進漢光36號演習，解密解放軍最有可能登陸的「紅色沙灘」。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）