混血美髮師放下剪刀變成「工地女神」！在粉塵中打掃並跳舞…美胸長腿驚為天人

記者陳雕文／花蓮報導

花蓮一名在水泥廠負責清潔工作的美女，日前在午休時段拍了一段短影音，髒兮兮的工地制服也擋不住那姣好身材與亮麗外型，讓她成為眾人的焦點，她笑著說，是看到同事在看抖音，我也載來看，之後聽到喜歡的音樂，想說就拍看看，以為不會有人看，謝謝大家喜歡。

▲▼小妍會趁下班前或是中午休息時間的空檔拍短影音。（圖／小妍授權提供）

今年27歲的小妍，是平地跟太魯閣族的混血兒，擁有167公分的高挑身材，以及36D的豐滿上圍，過去曾在台北擔任美髮師，後來因工作疲累以及超貴房租，苦不堪言的生活讓她決定回家鄉「花蓮」重新開始，她說，經友人介紹，決定嘗試到水泥工廠打拼，負責清掃粉塵掉料還有鏟石頭等工作。

▲▼小妍身材火辣、長相甜美，是花蓮的「工地女神」。（圖／小妍授權提供）

小妍說，每份工作都有辛苦的地方，美髮工作從學徒做起就是要做牛做馬雜事很多，在工地清潔就是會吸到粉塵，或是忍受悶熱。從事清潔工至今半年了，工作時間是早上8點到下午4點，有時也會加班到晚上8點，工作時間不短，偶而趁休息的空檔拍短抖音，轉換一下心境。

▲▼小妍在工地擔任清潔工，要忍受悶熱、粉塵與長工時，透過拍照或短片來轉換一下心境，苦中作樂。（圖／小妍授權提供）

小妍謙虛地說，其實工地有很多美女，她不認為自己是最漂亮的那個，只是很多工廠的同事會開玩笑把她稱為女神，謝謝大家的誇獎。小妍分享說，自己是混血兒，父親是平地人，母親則是太魯閣族。小妍國中時阿嬤過世，父親看破生死紅塵選擇出家…而母親則在另一間工廠擔任清潔工的職務。儘管父母已經離婚，但還是朋友並保持著聯絡。

▼小妍平時打扮較為火辣美艷。（圖／小妍授權提供）