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亞泥股東會環團放棄入場抗議　盼徐旭東別用小孩子方式對待族人

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▲▼亞泥股東會 徐旭東 地球公民團體場外抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲田明正（左）說，希望亞泥釋出善意同時能放下身段，面對族人最擔心的安全問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

亞泥今（23日）召開股東會，環保團體到場為亞泥礦場在外抗議直指，昨晚亞泥發布新聞稿釋出善意，稱會啟動花蓮廠區當地原住民族人訴求非常久的「諮商同意」程序，但過去協商很多沒落實，不知該如何相信，不過，以前承諾沒做到可以假裝沒看到，今年決定也釋出善意，放棄進場表達意見，盼亞泥別用小孩子方式對待族人。

反亞泥還我傳統領域自救會會長田明正表示，亞泥花蓮新城山礦場距離太魯閣族部落不到200公尺，46年來族人忍受爆破震動、粉塵及輸送帶日以繼夜噪音，現階段採礦愈來愈靠近族人房舍，自救會最在乎的是「居住安全」，過去透過「三方會談」協商有開啟討論與處理，只完成部落生活範圍排水溝工程後，到今天已停擺超過1年，希望亞泥釋出善意的同時能放下身段，回到繼續協商的軌道上，面對族人最擔心的安全問題。

請繼續往下閱讀...

自救會副會長白誠實指出，要求亞泥面對過去公開的承諾，2017年6月15日亞泥在報紙頭版登載「亞泥愛台鴻、經得起檢驗、縮減礦區、依法環評」，內文表示要主動縮減礦區面積40%，為何3年後的今天還沒做到？

▲▼亞泥股東會 徐旭東 地球公民團體場外抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲亞泥股東會，環保團體場外抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

Ayug部落會議總幹事鄭文泉氣說，家族土地從民國62年開始就被亞泥劃入礦場範圍，且圍籬不得進入，有200多個地主跟他有一樣的遭遇，去年亞泥股東會會場內聽到董事長徐旭東說，是他們的祖先同意他採礦，但很確定的是，祖先並沒有同意，同意過程很粗糙，當初亞泥也只說要採礦20年，沒想到一採就無法停止，徐旭東是很有成就的企業家，過去開的三方會談都沒落實，現在發新聞稿說要釋出善意，要怎麼相信。

地球公民基金會花東山林主任黃靖庭氣憤說，上次聽到亞泥說要挖到不能挖為止，自救會聽到非常錯愕，而根據亞泥說法，礦至少還可再挖2萬年，難道真的要挖到2萬年才停？請亞泥先講清楚要挖到何年，不要推給法令，只有時間點出來，部落族人才會知道要如何因應。

▲▼亞泥股東會 徐旭東 地球公民團體場外抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環保團體呼籲亞泥別再用小孩子方式對待族人。（圖／記者屠惠剛攝）

黃靖庭不滿批，依《原基法》亞泥本來就應該踐行諮商同意程序，並非亞泥新聞稿所稱基於企業社會責任，考量投資人意願云云，請亞泥切勿模糊焦點，既然亞泥稱設身處地為部落居民著想，應該立即撤回礦業權展限的上訴，並依據原基法及《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》踐行諮商同意參與與分享程序，否則就是玩兩面手法。

地球公民基金會副執行長蔡中岳強調，每年都會以小股東方式進入會場，但今年決定放棄，是要讓亞泥知道，他們釋出善意，環團同樣也表達善意，以前的承諾沒做到沒關係，大家能假裝沒看到，但期待接下來亞泥若要繼續挖的過程，必須尊重這一代的族人，希望這次不要用小孩子方式，可以說到做到。

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