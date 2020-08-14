猥褻殺害女研究生！成大清潔工無期徒刑定讞　「逃死1關鍵」曝光

▲林榮富確定逃死。（圖／CTWANT提供）

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台南43歲男子林榮富2018年在國立成功大學擔任清潔工，工作期間見1名陳姓女研究生獨自待在研究室，認為有機可趁，隨即藉故邀約對方前往諮商室，並施以強制猥褻，後因被害人不斷掙扎，林男擔心犯行曝光，竟徒手將其勒斃、辱屍。案經法院審理，一、二審皆處林男無期徒刑，檢方不服上訴，仍遭最高法院駁回。全案定讞。

判決指出，林男2018年10月28日在成大社科院大樓4樓打掃，見陳女單獨待在研究室，隨即藉故將她帶至個別諮商室，並趁著對方重心不穩倒地時，跨坐在女方身體上摸胸猥褻；由於被害人持續發出呼救聲，犯嫌擔心事跡敗露，遂把抹布塞進陳女口中，並伸手狠掐10至20分鐘，過程中還不忘舔乳猥褻。

見陳女沒了氣息，林男將死者翻身推至牆邊，再抬起一旁的沙發椅覆蓋遺體，隨後將門上鎖離開現場，接著便騎車逃逸。同日下午3時許，陳女同學見她遲遲未返回研究室，心裡直覺有異，經拿取備用鑰匙逐樓找尋，一直找到晚間8時許，才在個別諮商室內沙發椅下找到被害人，報警後循線查獲上情。

檢方認為，林榮富和陳女並無恩怨，卻僅為滿足一己私慾，就施以強制猥褻，甚至下手將她勒斃，手段殘忍、惡性重大，因此求處死刑。台南地院合議庭認為，被告為了卸責開脫，庭訊時謊稱他和死者有借貸關係，是陳女氣焰囂張才殺人，縱使後來當庭向家屬道歉，也難認有悔過之心，惟考量林男領有身心障礙手冊等情狀，認定罪不至死，判處無期徒刑，褫奪公權終生。

判決出爐後，檢察官提出上訴，但台南高分院看法和一審法官一致，仍維持無期徒刑判決；全案上訴三審，最高法院認為二審調查已臻完備，量罪刑科也無不妥，今（13日）駁回上訴。全案定讞。

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