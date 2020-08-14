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賣三明治也有事？　美：德國提供俄羅斯「北溪2號」服務都要制裁

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝欣辰／綜合報導

美國一直視歐洲對俄羅斯的能源依賴為地緣戰略威脅。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前對國會議員說，要進一步制裁那些參加北溪2號項目的公司和任何為俄羅斯提供服務的企業或個人，包括在港口賣個礦泉水、三明治都可能會被列入制裁名單。

據BBC報導，若北溪2號工程完成後，將使俄羅斯對德國的天然氣輸送量翻倍，而美國力阻由俄羅斯天然氣工業股份公司來供應歐洲國家的天然氣40%。德州參議員克魯茲（Ted Cruz）、阿肯色州參議員湯姆科頓（Tom Cotton）、威斯康星州參議員羅恩約翰遜（Ron Johnson）8月初警告，那些在德國穆克蘭港公司如果繼續參加俄羅斯的天然氣工程，將會面臨「法律和經濟制裁」的嚴重後果，包括簽證制裁，凍結資產等。該港口所有為俄羅斯提供服務的企業與個人，都有可能被列入美國制裁的對象。

據德國之聲報導，德國的穆克蘭港是俄羅斯工程船主要施工的基地，因此傳出美國通知德國，所有為俄羅斯提供服務的企業與個人，都有可能被列入美國制裁的對象；包括在港口賣個礦泉水、三明治也會賣到被美國經濟制裁，由於這個制裁的範圍，從貨運公司的卡車司機到港口賣午餐的商店都有效，惹火了當地店家。

▲▼ 。（圖／路透）

▲德國外交部長馬斯（Heiko Maas，左）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Lavrov，右）會面 。（圖／路透）

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在訪問莫斯科期間和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Lavrov）一起譴責美國的制裁威脅。馬斯說，美國不能用威脅方式為歐洲制定能源政策；拉夫羅夫說，美國對北溪2號的制裁違反了國際法。

但其實在歐巴馬（Obama）擔任美國總統時，美國就開始努力阻止俄羅斯繞開烏克蘭的天然氣管道項目。但德國和西歐許多公司為了能夠讓歐洲獲取廉價天然氣，都參加了這個的項目。

美國2019年把制裁納入2020年國防授權法案，令荷蘭公司Allseas在去年12月退出該項目；剩餘160公里的天然氣管道不得不由俄羅斯天然氣工業股份公司獨力完成。

據美國《外交政策》表示，蓬佩奧在7月宣佈，修改前任蒂勒森（Rex Tillerson）在2017制定的制裁方針，將把天然氣管道項目列入美國國會通過的大規模制裁法案內。

丹麥在7月批准天然氣管道工程繼續進行後，美國國會把對北溪2號的新制裁，加到國防開支的法案，所有支持鋪設天然氣管道的公司和保險服務都逃不過制裁名單；提案還包括了對輔助船隻和工程完工後的認證公司實行制裁的內容。

根據德國之聲的報導，由於丹麥工程團隊在美國威脅制裁之後，退出北溪二號的鋪設工程，俄羅斯立即派出二艘施工船接手丹麥退出後剩下的工作，以確保管線可以如期完工。

德國能源公司尤尼佩爾（Uniper）11日對北溪天然氣管道工程的前途表示擔憂，它已經為北溪2號總共投資9.5億歐元，如果美國制裁令工程不能完成，他們不得不面對貸款損失的問題。

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