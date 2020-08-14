川普前律師將出新書！揭露2016大選通俄內幕　不擇手段就是要贏

▲川普前私人律師柯恩新書即將出版。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國總統川普前私人律師柯恩今天承諾會在即將出版的新書「不忠，回憶錄」（Disloyal, A Memoir，暫譯）中，揭露川普是如何在俄羅斯協助下於2016年的美國總統大選中舞弊。

柯恩（Michael Cohen）在新書裡寫下的前言今天刊登在網路上。柯恩寫道，川普與俄羅斯共謀於大選中舞弊，因為他的商業模式和生活方式就是不擇手段要「 贏」。

路透社報導，這篇3700字的前言並沒有披露任何關於俄羅斯干預2016年美國總統大選的新內幕，書中是否對此有所著墨也不清楚。前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）去年做出結論，表示俄羅斯在2016年發動大規模行動來協助川普勝選。

Michael Cohen releases the cover of his upcoming book, kick-starting the publicity campaign for his tell-all book promising graphic and unflattering details from his years working as President Trump's personal attorney and fixer https://t.co/Hbycfonk9j — CNN Politics (@CNNPolitics) August 13, 2020

穆勒雖然並未發現川普競選陣營與俄羅斯之間的犯罪陰謀證據，但他確實詳述了川普陣營與俄羅斯特工之間曾廣泛聯繫。曾為川普貼身效力多年的柯恩，去年在參議院審理川普彈劾案之前曾公開於國會作證，痛批川普是騙子和種族主義者。

柯恩隱喻地表示，他知道川普的「醜事」（ skeletons）藏在何處，因為是他親手埋藏的。白宮發言人摩根斯坦（Brian Morgenstern）則回擊柯恩，抨擊柯恩沒有誠信。

摩根斯坦說：「他爽快地坦承自己慣性說謊，現在卻又期望他人信任自己，好讓自己能透過賣書賺錢。很遺憾媒體竟利用這名可悲絕望的男子來攻擊川普總統。 」 川普曾痛罵柯恩是「鼠輩」和說謊者，柯恩則表示自己一再面臨來自川普支持者的死亡威脅。

現年53歲的柯恩因為逃漏稅、向國會做不實陳述和違反競選財務規定遭判刑3年，目前正在服刑中。其中違反競選財務規定的部分，與2016年總統大選前支付封口費給宣稱與川普有染的女性有關。（譯者：李佩珊／ 核稿：嚴思祺）