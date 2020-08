川普前律師將出新書！揭露2016大選通俄內幕　不擇手段就是要贏

▲川普前私人律師柯恩新書即將出版。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國總統川普前私人律師柯恩今天承諾會在即將出版的新書「不忠,回憶錄」(Disloyal, A Memoir,暫譯)中,揭露川普是如何在俄羅斯協助下於2016年的美國總統大選中舞弊。

柯恩(Michael Cohen)在新書裡寫下的前言今天刊登在網路上。柯恩寫道,川普與俄羅斯共謀於大選中舞弊,因為他的商業模式和生活方式就是不擇手段要「 贏」。

路透社報導,這篇3700字的前言並沒有披露任何關於俄羅斯干預2016年美國總統大選的新內幕,書中是否對此有所著墨也不清楚。前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)去年做出結論,表示俄羅斯在2016年發動大規模行動來協助川普勝選。

Michael Cohen releases the cover of his upcoming book, kick-starting the publicity campaign for his tell-all book promising graphic and unflattering details from his years working as President Trump's personal attorney and fixer https://t.co/Hbycfonk9j