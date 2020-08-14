俄羅斯要提供疫苗…美國直接拒絕潑冷水　「用在猴子身上都不會」

▲俄羅斯搶先核准新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝自臉書／Vladimir Putin）



記者丁維瑀／綜合報導

俄羅斯日前核准全球首支新冠肺炎（COVID-19）疫苗，命名為「史普尼克V」（Sputnik V）。莫斯科官員告訴CNN，俄方願意與美國政府展開的「曲速行動」（Operation Warp Speed）計畫攜手，然而美方斷然拒絕合作。一名美政府公衛官員甚至說，連在猴子身上都不會嘗試俄國的疫苗。

CNN報導，俄國一名高級官員透露，美方對於俄方有種普遍的不信任感，「我們相信，由於這種不相信，包括疫苗、測試與治療的技術都未在美國獲得採納。」官員表示，對於俄方在醫療方面的進展，美方現階段並不接受。

白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）13日表示，總統川普（Donald Trump）已聽取有關俄國疫苗的簡報，至於美國疫苗的進度，則經過嚴格的第三階段測試，採取高標準。美國其他官員透露，俄國疫苗在美被視為不夠成熟，在推出之前，甚至沒有真正激起美方的興趣。

▲莫斯科科學人員進行疫苗研發。（圖／路透）



美國政府一名公衛官員就說，「美國根本不可能在猴子身上試這種（俄國疫苗），更別說在人體上了。」俄國提議要與「曲速行動」進行合作，該項目是由美國聯邦政府為了抗疫所發起的疫苗研發計畫，由多個機構一同參與。

俄國11日宣布，研發出一款對抗新冠肺炎的疫苗，總統普丁（Vladimir Putin）還掛保證稱自己的女兒已接種疫苗。然而這也引起一些專家的疑慮。

CNN指出，全球有超過20種疫苗正進行試驗，似乎成為一場國際競賽，因為不僅可以造福數十億的人健康，更可能替開發方帶來極大收益。俄國官員透露，俄國願意分享疫苗的資訊，也允許美國製藥公司在本土生產俄方疫苗。

此前，俄方表示部分美國製造公司有興趣了解俄國的疫苗，但未公布廠商的名稱。在俄國被潑了冷水後，俄方消息人士直言，華府應認真考慮採用可以拯救美國人性命的「史普尼克V」。

一名高級俄國官員說，「如果我們的疫苗被證明是最有效的之一，就會有些疑問，為何美國不願更加探索此種選項，為何政治阻礙了疫苗的取得。」

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