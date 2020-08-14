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影／俄米格-31訓練掉輪胎　緊急迫降跑道劃出「流星火花」

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▲俄羅斯的米格-31戰鬥機在機場跑道上劃出了驚人火花

實習記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯一架航空部隊的米格-31戰鬥機（MiG-31）在訓練中起落架故障，造成一個輪子在飛行中丟失，緊急降落在彼爾姆大薩維諾機場（Bolshoye Savino）。由於後輪少了一顆輪胎，起落架直接摩擦跑道，劃出了像流星般的火花，所幸飛機跟駕駛都沒有大礙。

根據防衛部落格（Defense Blog）報導，11日一架俄羅斯的米格-31戰鬥機正按計劃在烏拉山脈（Ural Mountains）附近的彼爾姆（Permian）地區進行訓練，被地面的控制人員通知其中一個後輪有問題，於是返回機場降落，並以常規方式著陸。經中央軍區的新聞證實，整起事件飛機與飛行員都平安無事，僅有起落架齒輪損壞，目前技術人員已著手開始維修。

目前彼爾姆軍事空軍基地已對該事件開始進行調查。

▲米格-31（MiG-31）。（圖／取自免費圖庫維基百科）

▲米格-31雖然問世年代久遠，但現在仍然活躍於俄羅斯空軍，最近被用來攔截了一架美國無人機。（圖／取自免費圖庫維基百科）

米格-31是目前世界上飛行速度最快的戰鬥機和截擊機，北約代號捕狐犬（Foxhound），是一款由前蘇聯米高揚設計局以米格-25為基礎進一步發展而成的超音速雙座全天候攔截機。直到21世紀還在接受各種升級改裝。

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