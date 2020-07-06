股神巴菲特終於出手　花100億美元收購天然氣資產

▲股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／取自免費圖庫Flickr）

實習記者劉雪兒／綜合報導

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威 （Berkshire Hathaway）終於出手，以40億美元收購Dominion Energy公司，並承擔57億美元的債務，交易預計總值高達100億美元，這也是波克夏公司自新冠肺炎爆發以來，首筆大規模的交易，而目前仍待主管機關審核，預計第4季完成。

根據CNN報導，巴菲特於5月波克夏股東大會上表示，公司持有1370億美元的現金儲備，情況於2008年爆發的金融海嘯完全不一樣，因為聯邦準備理事會( The Federal Reserve System )搶先一步，導致市場沒有太多有利的機會，且還強調說，「如果真的看到喜歡的，我們就會出手，而且總有一天會發生」。

據報導，這次收購Dominion Energy公司，能幫助波克夏擴張天然氣業務中的版圖，從全美洲際天氣運量的8%提升至18%，而對Dominion Energy而言，這項交易也是轉型到純電力公司，專注風能、太陽能和天然氣等的好機會，且預期未來的利潤九成是來自旗下電力公司，且將提供能源給維吉尼亞、南北卡羅萊納、俄亥俄以及猶他等州在內的共計逾700萬顧客。