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Google Pixel 5傳僅推「XL」版本！售價2萬元起　不再瞄準旗艦機市場

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▲▼Google Pixel 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲報料人士透露Pixel 5可能只會推出「XL」尺寸。圖為Google Pixel 4。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

自Google Pixel 4令人失望後，許多粉絲期待Google能認真對待Pixel系列產品，但在得知Pixel 5疑似將搭載高通Snapdragon 765G中階晶片後，粉絲也不敢太過肯定。日前又有報料人士透露，一直以Pixel、Pixel XL兩尺寸登場的Pixel系列機款，到了第5代將僅推出「XL」版本。

推特報料人士Jason C 12日推文透露，Google Pixel 5預計僅推出「XL」尺寸版本，並搭載S765G處理器，售價為699美元（約新台幣2.07萬元），較上一代產品便宜100美元（約新台幣2900元）。

除此之外，他稍早也透露，Google Pixel 5將有著6.67吋的螢幕並支援120Hz螢幕更新率，最基本的儲存容量為128GB。據《GSMArena》報導，Pixel 5的OLED螢幕將由三星或京東方打造，至少有8GB RAM，且可能重新導入指紋辨識系統。

對於Pixel 5的規格，Jason C認為，這意味著Google終於開始專注於銷售手機，而非與其他旗艦機款競爭。《GSMArena》也認為，Google正試圖從高階市場中轉移，據最新市調顯示，美國用戶平均會支付500美元（約新台幣1.48萬元）購買新手機，Google也許是希望盡可能地接近這個價格。

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