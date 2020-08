Google Pixel 5傳僅推「XL」版本！售價2萬元起　不再瞄準旗艦機市場

▲報料人士透露Pixel 5可能只會推出「XL」尺寸。圖為Google Pixel 4。(圖/達志影像/美聯社)

記者王曉敏/綜合報導

自Google Pixel 4令人失望後,許多粉絲期待Google能認真對待Pixel系列產品,但在得知Pixel 5疑似將搭載高通Snapdragon 765G中階晶片後,粉絲也不敢太過肯定。日前又有報料人士透露,一直以Pixel、Pixel XL兩尺寸登場的Pixel系列機款,到了第5代將僅推出「XL」版本。

-According to information I have been provided.... Google Pixel 5 expected to come in only XL variant with 765G variant priced at $699

推特報料人士Jason C 12日推文透露,Google Pixel 5預計僅推出「XL」尺寸版本,並搭載S765G處理器,售價為699美元(約新台幣2.07萬元),較上一代產品便宜100美元(約新台幣2900元)。

-According to Information about the Google Pixel 5.....



6.67 inch Display 120hz

Rear Finger Print Sensor

128Gb Base storage

$699



In my Opinion: Google has finally focused on selling phones not competing with other Flagships.