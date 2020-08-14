國民黨控：35歲陳其邁2千萬炒股「錢從哪裡來？」　認賠也未申報





▲國民黨召開「35歲的陳其邁與助理集資2千萬買股？有攤在陽光下嗎？」記者會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨高雄市長補選候選人陳其邁不願簽署反貪切結書，國民黨14日召開記者會指出，2000年時，年約35歲的陳其邁與助理集資約2千萬元，認賠也未申報，要求陳其邁出面說明。

國民黨表示，陳其邁與助理集資投資未上市的「網虎國際」公司股票，之後慘賠也毫不在意，國民黨質疑這2千萬元的來源為何？且經查當時陳其邁的財產申報資料，皆未申報這筆資料，有違反公職人員財產申報法、申報不實之嫌，陳其邁有必要對社會大眾做清楚的交代。

國民黨指出，2019年5月媒體曾報導過此事，標題為「網紅副閣揆發大財夢碎」，該案裁判書中明確指出陳其邁與該案相關，其行為有炒股嫌疑，財產未申報中有價證券卻一張都沒報、隻字未提，為何要隱匿買股資訊？想隱瞞什麼？

國民黨表示，當時檢廉偵辦移民署資訊設備採購弊案時查出，涉案的跨越科技董事長李奇申，與前總統府國策顧問蔡騏遠於1999年創辦「網虎國際」軟體公司，當時才擔任2屆立法委員的陳其邁，2000年就與助理集資約2千萬元，透過蔡騏遠購買網虎未上市股票。國民黨質疑，當時年僅35歲的陳其邁竟財力如此雄厚。

國民黨指控，蔡騏遠當時曾為陳其邁架構網站e-party與民眾互動，陳其邁更投入鉅資購買網虎的未上市股票，但網虎國際後來投資糾紛鬧得沸沸揚揚，檢方偵辦後，蔡騏遠以違反證券交易法、涉嫌詐欺遭起訴，陳其邁還以證人身分作證，顯見兩人關係匪淺，其中有何利益關係？

國民黨表示，2000年陳其邁第一次連任立委，年僅35歲，很難想像他有能力與助理籌資2千萬購買網虎未上市股票。根據媒體報導，陳其邁當時表示，要拿他父親陳哲男的土地去向銀行借錢購買。但若是借錢買股，陳其邁的輕鬆態度啟人疑竇，當2千萬股票全賠時，居然可以輕描淡寫地說「早就忘記手中的網虎股票放在那裡」。

國民黨說，「難道這筆錢都不用還嗎？」尤其時隔幾年之後，即爆發陳哲男貪瀆案件，令人懷疑當時陳其邁鉅資買股的錢來源？究竟是不是陳哲男所提供？為何當時陳其邁不敢於財產申報這筆買股資料？是否另有隱情？陳其邁有必要說清楚、講明白。

國民黨批評，當時陳其邁任立委，只想著跟助理集資買股，做著發大財的夢，如今陳其邁參選高雄市長，不敢簽署反貪切結書，是不是還在想著買股發大財的夢？

國民黨表示，反貪腐是普世價值，陳其邁陣營不斷以似是而非的反控對手，來模糊陳其邁不敢簽署反貪切結書的焦點，是因為陳其邁心虛嗎？無法交代過往的資金來源嗎？陳其邁不斷閃躲陸續被提出的貪腐問題，也不願回應各界的質疑，相信高雄市民的眼睛是雪亮的，絕對不會容許貪腐集團再回歸高雄。