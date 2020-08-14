以阿對「約旦河西岸占領區」沒共識　以色列：不會放棄我們土地的權利

▲以色列與阿拉伯聯合大公國對約旦河西岸占領區並未達成共識。（圖／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

以色列與阿拉伯聯合大公國達成歷史性的和平協議，其中一環是以色列要同意中止兼併約旦河西岸占領區，但雙方對於這項計畫仍未得到共識，還得繼續討論。

根據《半島電視台》（aljazeera）報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今日表示，因為川普調解周旋，他已經把約旦河西岸占領區兼併計畫延後，「但是我永遠不會放棄對我們土地的權利」。

尼坦雅胡也和大多以色列一樣，稱約旦河西岸占領區為「猶狄亞和撒馬利亞」（Judea and Samaria），認為這片領土是猶太人歷史家園的一部分。

但阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed Bin Zayed）同時在推特發文表示，以色列的吞併計劃已不用再討論，「達成了一項協議，可以阻止以色列進一步吞併巴勒斯坦領土。」

▼阿勒納哈揚原文。（圖／翻攝自推特／@MohamedBinZayed）